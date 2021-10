Música

En una reciente entrevista, el ex Beatle de 79 años aseguró que no dará más autógrafos y que no se tomará más fotos con sus fans. La idea no es romper el vínculo con sus seguidores, sino plantear otro tipo de interacción y hablar con ellos.

“Lo que al final obtienen es una foto de baja calidad con un fondo aburrido y mi cara, que se ve algo miserable“, dijo el músico a Reader’s Digest. “¡Hablemos, compartamos historias!“, sugirió McCartney a sus seguidores.

Con respecto a los autógrafos, dijo que “siempre me ha parecido un poquito raro. Aquí, en el reverso de este recibo, por favor, ¿podría dejar su nombre? ¿Pero para qué? Si ambos sabemos quién soy“, reflexionó.

Con esta postura, el músico británico recalca que no quiere eludir el contacto con su público, sino que, por el contrario, lo que busca es hablar más con la gente.

McCartney tomó esta decisión siguiendo el ejemplo de su compañero, el ex-Beatle Ringo Starr, quien se negó a posar ante la cámara y a firmar autógrafos años atrás. “No firmo autógrafos. Mis autógrafos están en los objetos que he creado yo“, dijo el músico a la agencia de noticias británica PA Media en 2008. “Están en mis cuadros o en algo que me apasiona, y todo eso es para la caridad. No para que alguien lo venda“, añadió.

Matilde Moyano