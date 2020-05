Ya lo sabes: hoy en día todo el mundo se ha hecho Doctor en Epidemiología por la Universidad de Twitter. Y es que la cosa es que nos encanta opinar. Pero para opinar, lo correcto es informarse bien antes. Parece que, al menos, los usuarios no solo acuden a las redes sociales para conocer la actualidad: el consumo de periódicos online se ha incrementado un 35%, según GFK.

Esta creciente demanda de información que ha generado la crisis sanitaria del coronavirus puede -y debe- ser bien aprovechada, y así lo han visto desde The ONE Campaign, la ONG detrás de la que está vocalista de U2, Bono. La organización ha lanzado la campaña #PassTheMic, una iniciativa que cede temporalmente las cuentas de famosos en las redes sociales a quienes realmente saben de lo que hablan cuando hablan de epidemias: los científicos.

Así, gracias a este movimiento, en vez de ver a Julia Roberts en su Instagram hablando de su último proyecto o enseñándonos alguna escena de su vida diaria, veremos a distintas personalidades del ámbito científico que nos contarán las novedades sobreCOVID-19, nos recordarán las precauciones a tomar y que tal vez podrán resolver las dudas que tenemos guardadas al respecto de esta terrible situación.

“Necesitamos datos, hechos y ciencia para vencer a la COVID-19. Es por eso que estamos lanzando #PassTheMic, para que podamos escuchar directamente de los expertos. Cada día, las celebridades entregarán sus canales de redes sociales a expertos médicos y trabajadores de primera línea para explicar cómo podemos vencer esta pandemia global”, explican desde la página web.

Además de Julia Roberts, que fue quien dio el pistoletazo de salida al movimiento, otros famosos como Penélope Cruz, Hugh Jackman, James McAvoy, Robin Wright, Sarah Jessica Parker o Anne Hathaway ya se han apuntado. Sus cuentas de Instagram, Facebook y Twitter serán por un rato cada día el altavoz de la comunidad científica.

Hoy, Día de África, el actor británico de ascendencia nigeriana David Oyelowo dona sus canales de redes sociales a la presidenta y CEO de The One, Gayle Smith, quien hablará sobre COVID-19 y sobre “por qué una pandemia global exige una respuesta global”.

Parece que Penélope Cruz realizará ese directo el día 1 de junio, cediendo su comunidad virtual al doctor Buenaventura Clotet, conocido por su investigación en la lucha contra el sida.

Desde One han creado una página web con todos los detalles y las dudas que puedan surgir sobre esta iniciativa y donde irán colgando esas convocatorias.