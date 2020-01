Más allá de sus impresionantes seis nominaciones a los Premios Óscar 2020, incluyendo las categorías de mejor película y mejor dirección, no hay duda de que ‘Parásitos’ es una de las mejores películas ya no sólo del año pasado, sino de la década de los 2010. Pero tras haber cautivado a medio mundo, la última virguería de Bong Joon-ho aún guarda un último as en la manga para sorprendernos.

Según informa Deadline, la joya surcoreana reforzará su presencia en las salas de cine norteamericanas con una nueva versión en blanco y negro que llegará al Walter Reade Theater de Nueva York el próximo 30 de enero y al Egyptian Theater de Los Angeles el 31 del mismo mes gracias a la colaboración entre Neon, el Film at Lincoln Center de la gran manzana y a la American Cinematheque de la ciudad californiana.

Esta ‘Parásitos’ monocromática, creada antes del paso del largometraje por Cannes, se presentará en el Festival de Rotterdam a finales de enero antes de su desembarco en tierras estadounidenses, ha estado inspirada por clásicos como la ‘Nosferatu’ de F.W. Murnau y cumple el sueño de Bong de realizar un filme en blanco y negro.

Así ha hablado el director sobre la “nueva” ‘Parásitos’:

“Estoy sumamente feliz de presentar ‘Parásitos’ en blanco y negro y poder proyectarla en pantalla grande. Será fascinante ver cómo la experiencia de visionado cambia cuando una película idéntica se proyecta en blanco y negro. Ya he visto la versión en blanco y negro dos veces, y por momentos el filme parecía más una fábula y me daba la extraña sensación de que estaba viendo una historia de los viejos tiempos”.

“La segunda vez que la vi, la película me pareció más realista y afilada, como si me estuviese cortando con una espada. También resaltó aún más las interpretaciones de los actores y parecía centrarse más en los personajes. Tuve muchas impresiones fugaces de esta nueva versión, pero no quiero definirlas antes de que se presente. Espero que todo el mundo en el público pueda comparar sus únicas experiencias frente a la versión en color y encontrar su propio camino hacia ‘Parásitos’ en blanco y negro”.

El último plano de ‘Parásitos’, un “tiro de gracia”

La total desaturación del metraje de ‘Parásitos’ no hará que su final sea menos agridulce —por no decir amargo— y descorazonador. Recordemos que el “cuarto acto” de la película —habitual en la estructura dramática del cine coreano— convierte a Kim Ki-taek, padre de la familia protagonista, en el nuevo habitante del búnker de la casa de los Park.

El hijo de los Kim, en una escena de un lirismo envidiable, escribe una carta a su progenitor en la que le explica su plan para sacarle de allí: irá a la universidad, conseguirá un trabajo y ganará dinero a espuertas; el suficiente como para comprar la casa. Todo esto es narrado en imágenes mediante una secuencia de montaje que concluye con padre e hijo fundiéndose en un abrazo en el penúltimo plano del filme.

Pero Bong Joon-ho no podía terminar la película así. En lugar de eso se vio en la obligación de cerrar con un último plano en el que la cámara desciende al semi-sótano de los Kim y con una melancólica mirada a cámara, al que el director definió en una entrevista con Vulture con la expresión coreana “확인사살”, cuyo equivalente en castellano sería “tiro de gracia”. Un último disparo que se asegura de haber acabado con toda traza de esa esperanza que lleva a los personajes por la calle de la amargura.

Así explicó el cineasta de Daegu los motivos que le impulsaron a cerrar así ‘Parásitos’:

“Tal vez si la película hubiese terminado cuando se abrazan y funde a negro, el público hubiesen imaginado, ‘Oh, es imposible comprar esa casa’, pero la cámara baja al semi-sótano”. Es bastante cruel y triste, pero pensé que era real y honesto con el público. Tú lo sabes, yo lo sé, todos sabemos que ese chico no podrá comprar esa casa. Tan sólo sentí que la honestidad era lo correcto para la película, aunque sea triste”.

Con este detalle sólo reafirmamos una vez más lo que ya sabíamos: ‘Parásitos’ es una obra maestra.