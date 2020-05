El Comité Operativo de Emergencia de La Puerta, departamento Ambato, decidió

permitir desde hoy la actividad física al aire libre por dos horas a los residentes de la

localidad.

La habilitación alcanza a las actividades caminatas, ciclismo, pedestrismo, entre las

15 y las 17 de lunes a viernes. Las mismas deberán desarrollarse con las medidas de

protección pertinente.

En el caso de los niños, según detalla el decreto emitido por el intendente Osvaldo

Gómez, deberán salir en compañía de sus progenitores, mientras que los

adolescentes lo podrán hacer en forma particular y los adultos acompañados.

En cuanto al lugar en que se podrá desarrollar las actividades, el instrumento señala

que será “por las calles y senderos de la localidad, no concurriendo a plazas,

canchas, ni gimnasios al aire libre”.

Para las personas que ejercitan ciclismo y pedestrismo, lo podrán hacer en forma

personal, máximo grupo de tres personas respetando la distancia establecida, no

saliendo de la jurisdicción del municipio de La Puerta”.

Al respecto, Alan Gómez, secretario de Gobierno de la comuna, en diálogo con El

Esquiú.com explicó: “Tenemos conformado un COE local que está integrado por el

intendente, la mayoría de los funcionarios del municipio, comisario de La Puerta, la

gente de Seguridad vial, directivos de las escuelas de la jurisdicción y vecinos del

pueblo. Nos reunimos y viendo las necesidades de la gente se llegó a la decisión de

habilitar dos horas para que la gente pueda caminar, sacar a los menores y que

mayores puedan salir hasta de a dos con todas las precauciones, realizar trote y

ciclismo también, pero no más de tres personas”.

El funcionario remarcó que la habilitación se decidió por decreto y alcanza solo a los

residentes de la localidad ambateña, “con esto no significa que puedan hacer fútbol,

ningún deporte en el que sean más de tres personas con el distanciamiento

adecuado. Nosotros no levantamos el control en el puesto caminero en la ruta 16 que

une La Puerta y El Rodeo, donde el control es estricto. La gente que tiene casa de

veraneo únicamente ingresa con turnos, diez personas por día. Al tener tantas

medidas de prevención lo vimos necesario para que la gente pueda hacer deporte

por salud y entretenerse”.

