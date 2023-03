El Registro Civil de Catamarca, organismo dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, que conduce Juan Cruz Miranda, trabaja en diferentes operativos que apuntan al derecho a la identidad e identificación de los ciudadanos catamarqueños.

Este martes, el equipo de trabajo realizó la toma de trámites de DNI con valija portátil en la localidad de Huillapima, departamento Capayán y en el departamento Andalgalá. «En nuestro caso es muy importante poder contar con este servicio diferencial porque mamá no puede movilizarse y el documento que tenía ya no era válido. Para nosotros es una solución muy grande porque necesitamos retirar remedios, cobrar su pensión. Es un servicio que nos facilita las cosas», aseguró Claudio Doria, hijo de María Himelda, de 84 años en Huillapima.

Servicio diferencial

Se trata de un tipo de servicio funcional y diferencial que brinda el Registro Civil para los ciudadanos que no pueden trasladarse hasta el organismo más próximo a su domicilio, ya sea por razones de salud, de integridad psicofísica, etc.

«Son operativos que deben entenderse como excepcionales, y a su vez el impacto que tienen es muy importante para las personas porque hay casos que no cuentan con el DNI o no lo tienen actualizado y que son de vital importancia para gestionar una pensión, el mejoramiento de la vivienda, etc, esa es la esencia del operativo», explicó el director del Registro Civil Catamarca, Dr. Rodolfo Herrera.

Finalmente, resaltó que los ciudadanos/as que requieran del servicio deben solicitarlo en la delegación del Registro Civil más cercana a su domicilio.