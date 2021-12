Con diferentes modalidades, pero con un mismo objetivo, los gremios estatales pidieron que el Poder Ejecutivo provincial les otorgue un bono de fin de año, dado que entienden que la situación del empleados públicos amerita el pago de tal emolumento.

Si bien el propio gobernador de Catamarca, Raúl Jalil había planteado que el pago del bono solicitado por las entidades gremiales no podría realizarse pues la provincia no cuenta con los recursos para otorgarlo, en la jornada de ayer se abrió una puerta de diálogo, dado que la próxima semana podría haber una reunión entre gremios y

Ejecutivo Provincial.

Sucede que el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Jorge Moreno; al momento de entregarse los diplomas a las autoridades electas, mantuvo un diálogo con la prensa, ocasión en la que expresó que “nosotros, como gobierno, apostamos a lo permanente, a lo continuo, lo que verdaderamente le da crecimiento en el salario al trabajador que es ganarle a la inflación antes que tener un aporte de forma extraordinaria y pasajero que se diluye y que apostamos al fortalecimiento del salario, a tener mejor salario, a ganarle a la inflación, es lo más importante”.

Explicó luego, que todo esto fue conversado “muchas veces” con los gremios estatales y que “ellos estaban muy de acuerdo en ese sentido”, agregando que han conversado con las entidades sindicales sobre la utilidad del bono y han coincidido que “es preferible apostar al crecimiento del salario y permanente, vuelvo a decirlo, que es todos los meses, que hay que ganarle a la inflación y que es un gran desafío que ha planteado el Gobierno Nacional y que Catamarca también se ha puesto a la cabeza de ello y nosotros en los últimos meses le estamos ganando a la inflación”.

En cuanto a la reunión con los sindicatos, se adelantó que la misma se realizaría el

próximo lunes 6 de diciembre. Cabe mencionar que en el caso de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Catamarca en la semana se inició un plan de lucha a los fines de lograr el pago de un bono de fin de año, para ello se movilizaron y realizaron quite de colaboración.

Carrera de medicina

En otro orden de cosas, Moreno se refirió al anuncio de Jalil en el cual daba cuenta de que en el Politécnico Sur se dictará la carrera de medicina; señalando que “es un gran logro, una gran gestión del Gobernador de la provincia que lo ha hecho con la Universidad de Tucumán, que ha firmado el convenio respectivo y estamos esperando que se ponga en marcha, ya tenemos el lugar”, considerando como un avance contar con el predio adonde se podrá dictar la carrera. Asimismo, dijo respecto a que existan estas oportunidades en la provincia, que “nosotros buscamos, no solo desde lo laboral, sino que también desde nuestra capacitación, formación no tengan que salir nuestros conciudadanos, comprovincianos a buscar otros horizontes”.

“Son pasos importantes que se vienen dando, con objetivos grandes y muy importantes”, remarcó.