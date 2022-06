En los últimos días fueron muchos los temas que se sumaron a la agenda política a nivel nacional y provincial, motivo por el cual el senador por Catamarca y referente de Juntos por el Cambio, Flavio Fama, dio su parecer.

En lo que refiere a la interna del Frente de Todos (FDT) a nivel nacional, Fama precisó que lo que sucede está demostrando “el desorden” y la “falta de rumbo” que tiene el Gobierno Nacional, lo cual se nota en el Poder Ejecutivo y en la Cámara de Senadores y de Diputados.

“Hay que reconocer que hasta el más pesimista, yo no era tan pesimista, tenía razón, estamos en un país sin rumbo concreto”, dijo. “Hay una gran pelea en el oficialismo y no quieren reconocer la situación en la que estamos, es más una cuestión de supervivencia política entre ellos mismos que de ir a resolver lo que hay que resolver”.

En lo que refiere al contexto provincial dentro del oficialismo, Fama consideró que no escuchó al intendente de la Capital expresarse “sobre cuáles son los problemas de la gente”. “Está más preocupado despuntando el lápiz para ver si le dan los números a él para competirle al Gobernador -por Raúl Jalil- en la próxima elección.

”El oficialismo en lo único que está interesado es en llevar las cosas que le interesan. En la provincia, ya lo he repetido muchas veces, hacerse de la caja, de la recaudación, utilizarlo políticamente. Y a nivel nacional, la pelea entre el Presidente y la Vicepresidenta”, puntualizó.

En alusión al rol de la oposición, el senador nacional planteó que la Mesa de JxC va a trabajar sobre la propuesta que les llevará a los catamarqueños y “eso es más importante que quién va a ser, que cuándo va a ser la elección”. En esto, remarcó Fama, coincide con el oficialismo, no es el momento de hablar de candidaturas.

Asimismo, planteó que en la agenda de la gente no están algunas cuestiones, como ser la ampliación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, pero que en la agenda de la gente sí están el trabajo, la salud, la educación y la seguridad.

Respecto a si se dan conversaciones entre el oficialismo y la oposición, Fama dijo que en el caso del sector que representa este diálogo existe y se ha podido consensuar en muchos de los temas. Por otra parte, “no tengo conversaciones habituales con el oficialismo. Yo soy senador por Catamarca y, eventualmente, si el Gobernador necesita algo para defender la provincia, lo que tiene que hacer es llamarme y conversar sobre lo que necesite, pero eso no se ha producido”.

En otro orden de cosas, el legislador nacional de JxC se refirió a la Boleta Única, precisando que “es un elemento de transparencia institucional muy importante, no resuelve todos los problemas, eso está claro, pero sí simplifica muchos de ellos”. En igual sentido se refirió a la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, precisando que no está dentro de la agenda de la gente.

“La ampliación de Enarsa, la Boleta Única y la ampliación de los miembros de la Corte deberían no ser los temas más importantes”, concluyó en Radio On.

Fuente: El Chasqui Digital