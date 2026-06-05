Durante el encuentro, coincidieron en la profunda preocupación por el retroceso sanitario que significaría eliminar los octógonos negros de advertencia.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, se reunió con la Lic. Micaela Buteler, presidenta del Colegio de Graduados en Nutrición de la provincia, y la Lic. Johana Gamnan, para analizar las consecuencias del proyecto que busca derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable.

«Nos preocupa el intento de derogar una ley respaldada por la Organización Mundial de la Salud que costó años conseguir. No podemos dar un paso atrás en salud pública. Vamos a seguir escuchando a las instituciones y trabajando para defender herramientas que cuidan el derecho de los ciudadanos a elegir con información clara, especialmente cuando se trata de proteger a los niños y niñas de nuestra provincia», afirmó Fedeli.

Catamarca es una de las provincias que ya cuenta con normativas de adhesión para garantizar entornos escolares saludables. Desde el Colegio de Nutricionistas advirtieron que la evidencia científica demuestra que esta ley no genera impactos económicos negativos en la industria, sino que garantiza el derecho básico a la información y protege la salud de la población frente a enfermedades crónicas.