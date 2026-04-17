Padres de la escuela 76 av terebintos y calle la aguada manifestaron estar preocupados por una foto que apareció y circula en los grupos de WhatsApp de los chicos ; hay chicos que no quieren ir por miedo esto es el colmo la directora no hace nada al respecto dijo que no va a pasar nada y listo, a ella no le importa van nuestros hijos nuestros hermanos nuestros primitos la verdad ya no se sabe que hacer y el miedo de los alumnos es que hay antecedentes de heridos por armas blancas y la directora no hace nada al respecto hoy se estan realizando denuncias policiales a ver si alguien escucha. Finalizaron con el comunicado

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