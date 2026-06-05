Se trata de un pequeño afiliado que debió ser trasladado en avión sanitario al Hospital Garrahan por una emergencia cardiológica.

La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) llevó a cabo una derivación de urgencia en avión sanitario de un afiliado de un mes de vida, a un centro de mayor complejidad de la Ciudad de Buenos Aires. El traslado se realizó con éxito en la mañana de este jueves.

El pequeño padece una patología cardiológica grave, por lo que debió ser derivado de urgencia al Hospital Garrahan de Buenos Aires para que pueda llevar adelante un tratamiento de mayor complejidad.

Cabe señalar que el traslado se realizó en el avión sanitario de la provincia, partiendo este jueves por la mañana desde el aeropuerto “Felipe Varela” y aterrizando en el aeropuerto de San Fernando de Buenos Aires, para luego ser trasladado en ambulancia hacia el centro de salud.

El bebé se encontraba internado en el Hospital de Niños Eva Perón y la decisión de la derivación fue tomada por el equipo médico del servicio de UTI de este centro de salud.