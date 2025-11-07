El encuentro reunió a representantes de obras sociales provinciales de todo el país para debatir sobre innovación, integración y equidad en los sistemas de salud.

El director de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), Leopoldo Marchetti, participó del IV Congreso Nacional del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA), realizado en la provincia de Salta bajo el lema “Salud en clave provincial”.

El evento, que reunió a más de 500 participantes entre autoridades sanitarias, especialistas y directivos de obras sociales de todo el país, propuso un espacio de intercambio y debate en torno a los desafíos comunes del sistema de salud, poniendo el foco en la integración, la solidaridad y el federalismo sanitario.

Durante las jornadas se desarrollaron paneles temáticos y mesas de trabajo dedicadas a la Atención Primaria de la Salud, el acceso a medicamentos de alto costo, la evaluación de tecnologías sanitarias, la innovación digital y los modelos de financiamiento orientados a la sostenibilidad de los sistemas de salud provinciales.

Cabe señalar que Marchetti fue moderador de la mesa de debate “Interoperabilidad y seguridad informática”, en la que disertó Valeria Montonati, CEO de TEKHNE, empresa responsable del desarrollo de la aplicación OSEP Móvil Catamarca y del Sistema Informático de OSEP (SIA).

Durante su exposición, Montonati destacó a OSEP como ejemplo de integración tecnológica por el avance y la solidez alcanzados en la digitalización de sus procesos internos y de atención al afiliado, con diferentes herramientas digitales como la app y el Portal de Trámites. Al respecto, Marchetti señaló que “la decisión de avanzar en la digitalización de la obra social y fortalecer el uso de la tecnología responde a una política institucional que busca optimizar la gestión, agilizar los servicios y mejorar la experiencia de nuestros afiliados”.

El acto de cierre del congreso contó con la presencia del Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación, quien hizo un llamado al trabajo conjunto, al financiamiento informado de nuevas leyes y a ser “disruptivos” en los modelos de salud para asegurar acceso, equidad y calidad en todo el territorio.