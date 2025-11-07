El piloto argentino Franco Colapinto continuará como titular de Alpine en la temporada 2026 de la Fórmula 1, según confirmó oficialmente la escudería francesa este viernes.

El nacido en Pilar compartirá nuevamente equipo con el francés Pierre Gasly y buscará aprovechar las mejoras técnicas que presentará el nuevo monoplaza para tener un año más competitivo.

Una confirmación esperada

Después de varias semanas de rumores, Alpine anunció que Colapinto seguirá formando parte del proyecto deportivo para el próximo campeonato. El argentino había llegado al equipo en 2025 procedente de Williams, inicialmente como piloto de reserva, y dio el salto a la titularidad en la sexta carrera del año, reemplazando al australiano Jack Doohan.

Vamos Nene 🇦🇷@FranColapinto completes our 2026 driver line-up, bringing further stability and continuity to the team for the new regulation era. pic.twitter.com/TwshFWYQN2 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 7, 2025

Si bien los resultados no acompañaron debido al bajo rendimiento del A525, el joven piloto demostró su talento y consistencia al sobreponerse a las dificultades mecánicas e incluso superar en rendimiento a su compañero Gasly en algunas competencias.

Respaldo desde lo más alto de Alpine

Durante el año, el asesor deportivo Flavio Briatore —quien tiene fuerte influencia en las decisiones clave del equipo— había puesto en duda su continuidad. Sin embargo, terminó dándole su pleno respaldo, reconociendo la capacidad del argentino para exprimir al máximo un monoplaza limitado y recordando que él mismo fue el artífice de su llegada a Alpine a comienzos de 2025.

Con esta renovación, Colapinto afrontará por primera vez una temporada completa en la máxima categoría, ya que en 2024 solo disputó las últimas nueve carreras con Williams.

Objetivo 2026: sumar puntos y consolidarse

La escudería francesa trabaja en un ambicioso plan de mejoras que incluye nuevos motores Mercedes y ajustes aerodinámicos en busca de mayor rendimiento. Para Colapinto, será la gran oportunidad de demostrar su potencial en igualdad de condiciones desde el inicio del campeonato y consolidarse entre los pilotos con futuro en la Fórmula 1.

“Será una nueva etapa para crecer y seguir aprendiendo, pero sobre todo para competir al máximo nivel”, expresó el argentino, que ya se ganó el respeto del paddock y el cariño de la hinchada sudamericana.