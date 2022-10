Se entregarán una mamografía y una orden de consulta gratuitas a mujeres mayores de 40 años desde el miércoles 19 al viernes 21 de octubre en el Pabellón 1 del CAPE. Forma parte de la campaña en el marco del Mes de la Concientización del Cáncer de Mama que inició este lunes 17.

La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) tendrá un puesto de emisión de órdenes de mamografía y consulta médica en el Pabellón 1 del CAPE desde este miércoles 19 y hasta el viernes 21. La campaña por el Mes de la Concientización del Cáncer de Mama que inició este lunes 17 y se extenderá hasta el 31 de octubre, busca fomentar la realización de este estudio que en la actualidad es el único que garantiza la detección precoz de la enfermedad.

El puesto de emisión en el CAPE atenderá en el horario de 8 a 12 horas y únicamente procederá al expendio exclusivo de una orden de consulta y una mamografía gratuita para mujeres mayores de 40 años activas que se acerquen al Pabellón 1.

Cabe señalar que la campaña inició el pasado lunes 17 y se extenderá hasta el lunes 31 de octubre tanto en Casa Central como en las bocas de expendio y delegaciones de la Obra Social. Cabe señalar que, como en el caso del CAPE, la próxima semana se visitarán diferentes organismos públicos para que las empleadas puedan acceder a las órdenes gratuitas para el estudio de manera más fácil.

Considerando que el Cáncer de Mama es una de las patologías más prevalentes en la mujer y su pronóstico depende estrechamente de la etapa en que se diagnostique, siendo por ello muy importante la detección temprana, la Obra Social busca fomentar el “Plan Preventivo Oncológico de la Mujer”.

Cabe recordar que el Plan Preventivo prevé una mamografía gratuita anual para mujeres mayores de 40 años sin límite de edad. Esto quiere decir que durante todo el año nuestras afiliadas pueden acceder a este beneficio. En el caso de la presente campaña, se añade el beneficio de poder retirar, también, una orden de consulta gratuita para el posterior control sin tener que presentar el pedido médico.

Cabe recalcar las condiciones que deberá tener la afiliada para acceder a este beneficio durante la campaña: Tener 40 años o más sin límite de edad y no haber retirado la mamografía gratuita del Plan Preventivo durante este año.

El objetivo de la campaña consiste en brindar a las afiliadas mayor accesibilidad al Plan Preventivo tanto en materia económica como en lo que respecta a la agilidad del trámite. En lo económico, porque la afiliada no deberá abonar el coseguro por la orden médica, y en lo que respecta al trámite, la afiliada concurrirá solamente una vez a la OSEP, prescindiendo de la solicitud del pedido por parte del médico. Además, se suma la posibilidad de obtener el beneficio en el CAPE y en otros organismos, por lo que las afiliadas que allí trabajen no deberán dirigirse a la Obra Social.