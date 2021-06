Voces a favor y en contra se habían levantado sobre la posibilidad de que el actual

senador nacional y referente de la Unión Cívica Radical (UCR), Oscar Castillo pueda

ir por un nuevo mandato en el Congreso de la Nación.

Sin embargo, fue el propio legislador nacional quien cerró las especulaciones sobre

su reelección y de manera expresa sentenció que este era su último periodo como

senador nacional, indicando que esto lo realiza para permitir la renovación.

Oscar Castillo refirió que “no aspiro de nuevo a ser candidato, me parece que ha

concluido un ciclo de candidatura, no me refiero a la política. He sido honrado 3

veces como senador y estoy muy agradecido, espero haber cumplido medianamente

con lo que se esperaba de mi representación”. Asimismo, dijo que “uno tiene que

hacer estos gestos en aras de la renovación, me encantaría que esta banca sirva

para que haya motivaciones de recambio”.

En otro tramo, Castillo agregó que “hace 6 años tomé la decisión, cuando fui reelecto

por tercera vez me dije a mí mismo no voy a ser más, hace seis años sabía que éste

era mi último mandato”, refiriendo que “cuando me cuestionaron también porque no

me reelegí como candidato a gobernador en el 2003. Lo dije el día que me eligieron,

agradecí que me hayan elegido de candidato y en el mismo discurso dije que no iba a

ser reelecto”.

A lo expresado, el referente de la Línea Celeste de la UCR puntualizó que en las

últimas elecciones desde la alianza Juntos por el Cambio se presentaron personas

“nuevas en la política”, agregando que en los comicios de este año debería ser lo

mismo. “La elección que viene es muy importante a nivel nacional y provincial, donde

si el oficialismo logra ciertos números en el Congreso nos tenemos que olvidar del

sistema republicano”, indicó.

“Me parece que esto es una contribución también a que en esa campaña no se

discuta si fulano va por su tercera o cuarta reelección, sino que se discuta realmente

la situación que hay en el país y en la provincia”, enfatizó.

Sobre las figuras de Roberto Gómez y Flavio Fama, dos figuras del radicalismo,

Castillo sostuvo en Mañana Central que “deberán hacer valer sus títulos en este

proceso político. Muchas veces en el campo de la oposición hay que hacer oposición,

marcar las situaciones. Para la oposición va a ser más importante septiembre porque

allí surgirán quienes la ciudadanía entiende que está mejor posicionado o tiene una

mejor trayectoria”.

