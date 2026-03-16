Se realizará los días martes 17 y jueves 18, en el horario de 7 a 11 horas, en el Hospital de San José de Piedra Blanca.

El Ministerio de Salud de la provincia continúa trabajando para dar respuesta a las necesidades de la comunidad.

En esta oportunidad, conjuntamente con el municipio de Fray Mamerto Esquiú, se llevará a cabo un Operativo Vuelta al Cole los días martes 17 y jueves 18, en el horario de 7 a 11 horas, en el Hospital de San José de Piedra Blanca.

Allí se otorgarán, por orden de llegada, 30 turnos; cabe mencionar que los profesionales solo atenderán niños y niñas en edad escolar.

Se brindará atención pediátrica, cardiológica, fonoaudiología, oftalmología, nutrición, odontología, psicopedagogía y peluquería; además, se completarán esquemas de vacunación.

Es importante resaltar que los adultos que asistan con los menores, deberán presentar la Libreta Sanitaria.