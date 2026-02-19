El Ministerio de Hacienda y Obra Pública y el Banco de la Nación Argentina continúan trabajando de manera conjunta en el operativo de identificación de comercios adheridos a El Marcatón, con el objetivo de fortalecer el consumo local, brindar mayor transparencia al programa y facilitar su correcta identificación por parte de los consumidores.
El operativo consiste en la verificación in situ de los datos declarados por el comerciante y la colocación de las obleas identificatorias del programa en vidrieras y mostradores de cada local, garantizando así que los comercios cumplan con las condiciones establecidas.
A tal fin, se solicita a los comercios de toda la provincia que no tengan colocada la nueva oblea que se comuniquen al número 383 4382619 o al 383 4197601 para coordinar el retiro de las mismas o solicitar una visita del equipo.
Asimismo, se invita a la comunidad a verificar la correcta identificación de los comercios adheridos, contribuyendo a fortalecer la transparencia y el alcance del programa.

