OnePlus lanzó en abril sus dos últimas apuestas para la gama alta, el OnePlus 8 y el OnePlus 8 Pro. Sus respectivos precios de salida, 709 y 909 euros en España, corroboraron la tendencia al alza en comparación con el coste de creaciones anteriores, ya que la marca china se había caracterizado por ofrecer prestaciones de nivel a precios atractivos. Una línea que va a retomar con el One Plus Nord, del que ya se han abierto las reservas online con la particularidad de que de modo oficial apenas se sabe nada del mismo.

Primero se habló de una versión Lite de la serie 8 y luego del One Plus Z, pero al final el smartphone de perfil más barato se denominará One Plus Nord, cuya puesta de largo se prevé para este julio. Seis años después de la aparición de su primer móvil, el OnePlus One, el fabricante promete volver a sus orígenes.

El periodo de precompra ha comenzado en Europa y resulta llamativo por aspectos como el de que se desarrolla en tres rondas. La primera, cerrada enseguida al haberse agotado las reservas limitadas, ha sido este 1 de julio, la siguiente será el día 8 y la última, que se prolongará durante 24 horas, se ha fijado para el día 15.

El usuario interesado en reservar el OnePlus Nord debe realizar un pago previo de 20 euros, acción encaminada a garantizar la disponibilidad y que conlleva recibir productos promocionales y un regalo sorpresa. Cuando llegue el lanzamiento, la empresa enviará un código de invitación y un cupón de 20 euros a la cuenta OnePlus del cliente para que este pueda completar el pedido.

Lo que se sabe del OnePlus Nord

La campaña se produce sin que la compañía, perteneciente a BBK Electronics, haya dado a conocer detalles acerca del teléfono más allá de la declaración de intenciones. Se comenta que lucirá una pantalla AMOLED con tasa de refresco de 90 Hz (panel en el que figurarían dos cámaras para selfis), que contemplará la conectividad 5G y que integrará un procesador Snapdragon 765G.

OnePlus, con una fiel comunidad detrás como ocurre con otras marcas, sí que ha publicado un vídeo documental de diez minutos, el primero de una serie, en el que muestra el proceso de trabajo detrás de un dispositivo como el Nord (reuniones de equipo, intensas jornadas…). En este se desvela que su precio estará por debajo de los 500 dólares (445,5 euros).