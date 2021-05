Música

Olivia Rodrigo interpretó ‘Drivers License’, uno de sus hits, y su más reciente sencillo ‘Good 4 U’.

La cantante de 18 años, Olivia Rodrigo, abrió la noche de Saturday Night Live con una apasionada interpretación de Drivers License, canción que pasó ocho semanas en el número uno del Billboard Hot 100 a principios de este año.

Más tarde, durante el episodio presentado por Keegan-Michael Key, The High School Musical: The Musical: The Musical, llevó adelante la interpretación de su nueva canción pop-punk Good 4 U.





Ambos temas aparecerán en el esperado álbum debut de Rodrigo, Sour, que está programado para el 21 de mayo.

Luego del show, Olivia reflexionó sobre su debut en SNL en su cuenta de Instagram y dijo: “Esa fue la experiencia más desgarradora/feliz de mi vida”

Tatiana Roust