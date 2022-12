Aldo Palavecino, de Energía Catamarca Sapem, se refirió a la demanda que está

recibiendo el servicio energético debido a los intensos calores señalando que “el

99% de la demanda energética de los hogares catamarqueños ha sido abastecida

con total éxito”.

En ese sentido, Palavecino señaló que “nosotros estamos teniendo consumos

energéticos altos, los usuarios hacen un consumo enorme porque la provincia está

creciendo de modo que el consumo es mayor y nosotros como empresa

distribuidora de energía estamos abasteciendo toda la demanda lo cual valoramos,

valoramos el desempeño de nuestros trabajadores, el rendimiento del sistema

energético en general”.

“Al cabo de 10 años que tiene nuestra empresa hemos desarrollado un sistema

energético sólido, moderno que eso no implica que no sufra los efectos de los

calores intensos, estos últimos días cuando llegó esta ola de calor es cuando se

produce la quebradura de los aisladores de porcelanas, que son esas tasas

marrones que uno ve en las líneas, también pueden explotar los fusibles o puede

ser también que los transformadores colapsen por la alta demanda de energía que

están teniendo”, indicó.

En esa línea, agregó que “aun así, en esas situaciones puntuales lo que nosotros

garantizamos es que las reparaciones van a ser en el menor tiempo posible para

poder restablecer lo antes posible la energía en todos los hogares”.

“A modo de resumen puedo comentar que según las estimaciones de nuestros

técnicos daban cuenta que el 99% de la demanda energética de los hogares

catamarqueños ha sido abastecida con total éxito. El 1% restante ha sido

abastecido con demora a causa de estas fallas producidas en el sistema como

consecuencia de los calores intensos que son restricciones momentáneas para

hacer reparaciones y restablecer rápidamente el servicio de energía”, afirmó.

Además, Palavecino indicó que “el sistema tiene un rendimiento óptimo y eso no

implica que no pueda haber fallas circunstanciales, momentáneas, precisas que

son reparadas rápidamente de modo de que sea restablecido el servicio a la

brevedad. Nosotros no hemos tenido desabastecimiento de energía, no hemos

tenido apagones de varias horas como sucedió en otros lugares del país”.

“Ayer, un caso puntual de corte que tuvimos fue en el norte de la ciudad donde una

palmera rozaba una línea eléctrica y produjo un corto importante, produjo una

explosión y hubo que repararla por lo que se restringió el servicio por seguridad,

pero al cabo de dos horas se pudo restablecer el servicio”, comentó.

Sobre lo mismo, añadió que “entendemos la bronca de la gente que se queda sin

servicio quizás en las peores horas, pero en esas horas nuestra gente está en la

calle resolviendo los problemas en el peor tiempo posible”.

“Hay zonas que están teniendo un gran desarrollo habitacional como es el sur de

la ciudad, como Valle Chico y algunos barrios colindantes, y para esa zona se está

proyectando una obra que consiste en duplicar la capacidad energética instalada.

Vamos a llevar de 30 MVA a 60 MVA la posibilidad de energía instalada en la

zona”, apuntó.

Por último, dijo que “hoy el sistema está preparado para abastecer toda la

demanda si tenemos algún inconveniente, alguna falla derivada de los intensos

calores lo vamos a reparar en el menor tiempo posible porque tenemos todos los

elementos, tenemos toda la experiencia de nuestros trabajadores para trabajar a

cualquier hora”.