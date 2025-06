Música

Para celebrar el próximo tour ‘Live ’25’, la banda británica lanzará una línea de productos que recuerdan momentos icónicos de su carrera.

Oasis se prepara para dar sus primeros conciertos juntos en 16 años, comenzando el 4 de julio en Cardiff. Para amenizar la espera, los fans pueden comprar una línea exclusiva de productos de la banda en Amazon que rinden homenaje a los momentos más importantes de los 30 años de historia de la banda.

La colección arranca con la serie “Knebworth 1996”, que incluye camisetas, camisas de manga larga y suéteres con el icónico emblema de Oasis, que celebra el histórico concierto donde actuaron ante la asombrosa cifra de 250.000 asistentes en dos noches.

Durante los próximos seis meses, también estarán disponibles productos con ilustraciones de álbumes clásicos, incluidos Be Here Now y Heathen Chemistry.

En otras noticias, Liam se unió a Noel y al resto de la banda en los ensayos (en un lugar secreto), previo a lo que será una de las giras más esperadas de los últimos tiempos.