Música

Oasis les pide a sus fans que contribuyan al próximo documental sobre su gira, producido por el creador de Peaky Blinders, Stephen Knight.

La película dirigida por Dylan Southern y Will Lovelace, conocidos por el documental de LCD Soundsystem Shut Up And Play The Hits, convoca a los fanáticos a que compartan que canción de la banda de Manchester tiene un significado profundo para ellos.

“Les preguntamos a personas de todo el mundo si hay alguna canción de Oasis en particular que tenga un significado profundo para ustedes. Una canción que cuente la historia de un momento que cambió la vida, un amor, una pérdida, un desamor o una búsqueda de libertad. Sea cual sea la canción de Oasis, sea cual sea la historia, cuéntanos…”. Para participar tenés ingresar a este link.

La noticia llega después de que Liam Gallagher confirmara que finalmente se había unido a los ensayos con la banda y que estaban sonando genial: “Hemos despegado. Los rastas sonaban de lo más sucios”. Cuando un fan le preguntó si era “emotivo” ensayar con la banda nuevamente, respondió: “No hay tiempo para emocionarse, tenemos mucho que ponernos al día“.

We have LIFT OFF Rastas sounded fucking FILTHY I’ll tell thee that there for hardly anything LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) June 3, 2025