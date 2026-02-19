Catamarca se prepara para vivir el tramo final de febrero con una nutrida agenda de propuestas culturales, turísticas y deportivas que se desplegarán en distintos puntos de la provincia convocando tanto a residentes como a visitantes.

El viernes 20 tendrá lugar el Festival del Durazno en El Desmonte, San José, una celebración que convoca a la comunidad en torno a la producción local y la música popular. En la Capital se realizará “El Carnaval de Extensión” desde las 18 en la cooperativa Cachalahueca, en Florida 660 con música, danza, rincón infantil y entrada gratuita.

Santa María tendrá sus últimos corsos municipales, el viernes 20 en Loro Huasi y el sábado 21, el gran cierre en Santa María, con desfile de comparsas, caporales, tinkus y todo el color del carnaval tradicional.

El sábado 21 la agenda se diversifica con múltiples actividades, a las 10.30 se realizará la Cabalgata de la Confraternidad en El Rodeo, y desde las 19 hs la capital convoca con el Carnaval del Parque Lineal, en el parque que acompaña la trayectoria del arroyo Fariñango. Ese mismo día se llevará a cabo la Chaya Libre y Suelta en el Centro de Cultura y Trabajo Comunitario de Villa Dolores desde las 19 hs; el Festival del Gaucho en Punta de Balasto, San José; y la tradicional Chaya de Villa Luján en Villa Luján, Tinogasta.

A las 22 horas, el Predio S.U.M. de Las Chacritas será escenario del Festival Provincial de la Lechuga – Verano 2026, con la actuación de Sangre Chamamecera, Luceros del Chamamé, Los Hermanos Molina, Simplemente Chamameceros y Potencia Chamamecera. El valor de la entrada será de $5.000 y se recomienda al público asistir con reposera.

Esa misma noche, también desde las 22 horas, se llevará a cabo el 55° Festival Provincial de Misachico en el Anfiteatro Cultural “Sagrado Corazón de Jesús” de Villa Vil. La propuesta artística contará con las presentaciones de Yutiel (ex Banda XXI), Changuito Yuteño, Clave Trío, Enrique & Tomás Olmos, Los Hermanos Rodríguez, Tiziano Suárez, Los Hilos del Viento, además de artistas locales, en una nueva edición de una de las celebraciones tradicionales del calendario cultural del interior provincial.

El domingo 22 continuará la programación con propuestas deportivas y festivas, a las 8 partirá la Trepada a El Rodeo desde el Parque de los Vientos, en la Capital. El Rodeo también tendrá La Chaya de Aurelia desde las 15 sobre calle Las Dalias frente al municipio. También se desarrollarán la Chaya Don Justiniano en Ampajango, San José; el Desafío al Cañón de Paclín en Los Túneles de La Merced, Paclín; Los Altos Corre en esa localidad del departamento Santa Rosa, y el Entierro del Carnaval El Arriero en San José, marcando el cierre de las celebraciones carnavaleras en esa localidad.

La 35º edición de la Feria Ganadera y Artesanal de la Puna se desarrollará del 25 al 28 de febrero en Antofagasta de la Sierra, con una propuesta que integra producción, tradición y cultura. El programa incluye acto inaugural, desfile cívico y militar, apertura de la Expo Ganadera y Artesanal, tributo a la Pachamama, disertaciones técnicas sobre sanidad y producción, talleres gastronómicos y artesanales, deportes de aventura, concurso de platos regionales, remate feria y el Festival Mayor en el Tinglado Municipal.

El cierre contemplará la premiación de ejemplares y artesanos, juegos tradicionales y actividades populares, consolidando una de las celebraciones más representativas de la región puneña.

La Capital tendrá el viernes 27 desde las 19 hs “La Chaya de Eulalia”, en la avenida Eulalia Ares de Vildoza, en La Chacarita, como despedida del carnaval.

El viernes 27 también se desarrollará el Festival del Olivo en Anillaco, Tinogasta, poniendo en valor la producción olivícola y la identidad cultural del oeste provincial.

De esta manera, la provincia consolida una agenda diversa que integra tradición, producción y cultura popular, fortaleciendo el turismo interno y promoviendo el encuentro en cada rincón de la provincia.