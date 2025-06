SpaceX y Axiom Space han vuelto a cancelar el lanzamiento de Axiom-4. El despegue de la misión estaba previsto para este miércoles 11 de junio a las 14:00 hora española peninsular, pero los equipos detectaron una fuga en el sistema que contiene oxígeno líquido, siendo un componente clave para el combustible del cohete Falcon 9.

Tras identificar la fuga durante las inspecciones posteriores al disparo estático del propulsor, SpaceX y Axiom Space decidieron suspender el despegue de la misión, debido a que, por razones de seguridad, necesitan tiempo para hacer reparaciones adicionales antes de proceder al lanzamiento.

De momento, se desconoce la nueva fecha de despegue. No obstante, ambas compañías trabajan de forma coordinada con sus socios para lanzar la misión Axiom-4 lo antes posible, teniendo en cuenta solo lanzarán el cohete cuando SpaceX y Axiom Space estén completamente seguros de que todo funciona según lo previsto. Además, la empresa aeroespacial de Elon Musk comparte en su perfil de la red social X (antes Twitter) que, «una vez completada la reparación, y en función de la disponibilidad del rango, se compartirá una nueva fecha de lanzamiento».

No es la primera vez que la misión Axiom-4 sufre un retraso. En un principio, la encomienda estaba agendada para el 29 de mayo, luego se pospuso al 8 de junio, después al 10 de junio, y ahora no tiene una fecha exacta. Pese a que existía una oportunidad de respaldo disponible para este jueves 12 de junio a las 13:37 hora española peninsular por si ocurría un imprevisto de última hora a causa de algún fallo técnico o condición climática, todavía no hay una nueva fecha de despegue hasta que se supere la filtración.

El retraso de la misión no se influenciado por el conflicto Trump-Musk



El lanzamiento de la misión Axiom-4 se produce una semana después del conflicto en redes sociales entre Elon Musk y Donald Trump. El magnate tecnológico amenazó con retirar del servicio la cápsula Dragon como respuesta a un mensaje publicado por el presidente de Estados Unidos en la red social Truth Social, en el que advertía con acabar con los contratos federales con las empresas de Musk.

La cápsula Dragon es de vital importancia para las misiones espaciales, puesto a que transporta astronautas y suministros a la Estación Espacial Internacional. Por lo tanto, su desmantelamiento habría supuesto un duro revés para la NASA.

Finalmente, Musk acabó reculando con su amenaza y dio a conocer que no la retiraría del servicio.

La cápsula Dragon de SpaceX. SpaceX

Qué es la misión Axiom-4

La misión Axiom-4 es un vuelo a la Estación Espacial Internacional que marcará un récord en investigaciones científicas realizadas durante una misión privada.

Entre los más de 60 experimentos y demostraciones, los astronautas llevarán a cabo investigaciones sobre el impacto de la microgravedad en enfermedades —como la diabetes, la degeneración muscular y el cáncer—, así como experimentos con microalgas, sensores biométricos, cultivos de semillas, radiación, impresión 3D y la cognición humana en el espacio.

Además, la misión simboliza el crecimiento de la colaboración internacional en la investigación espacial, con la participación activa de agencias como ISRO (India), la ESA (Europa) y el programa espacial HUNOR de Hungría.

Estos son los astronautas que forman parte de Axiom-4



El piloto Shubhanshu Shukla será el primer astronauta de nacionalidad india en pisar la Estación Espacial Internacional y el segundo en viajar al espacio. Por parte de Hungría, el investigador Tibor Kapu será el protagonista de la vuelta al espacio del país centroeuropeo.

El polaco Slawosz Uznanski, especialista de la Agencia Espacial Europea, se convertirá por su parte en el primer astronauta de Polonia desde 1978. Y, por último, la veterana Peggy Whitson, exastronauta de la NASA y directora de vuelos espaciales tripulados en Axiom Space, comandará la misión comercial.

Tripulantes misión Axiom-4. NASA

