Música

Con colaboraciones como Dua Lipa, Joan Jett y Billy Idol, hoy Miley Cyrus finalmente estrena Plastic Hearts, su esperado disco de estudio.

Además, el fin de semana nos regala el regreso de Smashing Pumpkins, la banda liderada por Billy Corgan que reclutó algunos de sus antiguos miembros para sacar el álbum doble CYR:

Acá tenemos un nuevo-viejo lanzamiento. The Killers finalmente hizo que su álbum navideño de edición limitada Don’t Waste Your Wishes esté disponible en las plataformas. De 2006 a 2016, los rockeros de Las Vegas lanzaron un nuevo sencillo navideño cada año, y las ganancias se destinaron a fines solidarios. Hace cuatro años la banda recopiló esos singles sueltos en Don’t Waste Your Wishes, que tuvo una breve presentación como exclusiva de iTunes. Esta es la primera vez que está disponible de forma generalizada. La compilación incluye nueve canciones originales, un tema pasado en un poema de 1890 de William Lawrence Chittenden titulado “The Cowboy’s Christmas Ball” y una versión del estándar navideño “I’ll Be Home for Christmas”.

Taylor Swift hoy estrena su nueva película centrada en “folclore” y también saca una versión de álbum en vivo correspondiente de esas sesiones de grabación. Debido a la pandemia el LP Folklore original se grabó de forma remota mientras estaba en cuarentena.

Natalia Grego