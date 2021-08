El ministro de Comunicación, Guillermo ” Joao” Andrada, es precandidato a senador en segundo término por la alianza Frente de Todos. En diálogo con El Ancasti valoró la propuesta de acompañar a Lucía Corpacci en la fórmula que aspira a llegar al Congreso de la Nación. Dijo que ambos buscarán acompañar y gestionar políticas complementarias para la gestión del gobernador Raúl Jalil.

– ¿Cómo tomó el desafío de la candidatura al Congreso de la Nación?

Es un gran honor y una responsabilidad. Indudablemente es un cargo que tiene una potencialidad enorme. Es un desafío pero estoy muy tranquilo porque tengo al lado una gran candidata, una mujer que es inobjetable; la conozco desde hace muchos años, he trabajado con ella como médico y si hay algo que tengo que destacar es que nunca cambió. Es la misma mujer de siempre y estar al lado de ella es un honor y vamos a poder trabajar para Catamarca.

– ¿Cómo analiza la decisión de Corpacci al dejar su representación como diputada para ir por la banca en el Senado?

Lucía Corpacci hoy es una política de primera línea a nivel nacional y forma parte de la conducción del PJ. Estamos poniendo una voz en el Congreso muy fuerte y eso para Catamarca es una ventaja competitiva. Tener a alguien como Lucía es complementario a lo que es Raúl Jalil como gobernador. No es lo mismo ser diputado que ser senador y, en ese sentido, ella puede articular con Nación mucha gestión que le permita al gobernador Raúl Jalil ser más eficiente y con más capacidad de realizar cambios en la provincia. Yo lo veo como un complemento muy necesario en las horas en las que estamos. En mi caso, el Gobernador me dijo que pretende que seamos gestionadores y articuladores de políticas. Raúl tiene una mirada de integración que es trabajar en bloques, como el Norte Grande, y pretende que la provincia salga adelante con un sentido federal, pero en bloque, y estar en el Senado, en mi caso y en el de Lucía, nos va a dar una ventaja importante. La política de Raúl Jalil, en la mesa del litio, y la articulación con la región del Norte Grande, permitió mejoras en los indicadores de empleo para ciertos sectores, bajando los aportes patronales, o lo que hizo en La Rioja con el tema del calzado e indumentaria. El Gobernador hizo un convenio con el Ministerio de Kulfas por el que se bajan los aportes patronales y se busca tener mil empleos nuevos. El triángulo es la provincia, la Nación y los legisladores nacionales, los senadores. El hecho de que esté Lucía y sumarme a ella es complementario al perfil de Raúl como gobernador.

– ¿Al elegir como candidatos a tres integrantes del COE, el oficialismo buscar mostrar la gestión de la pandemia?

No es solo mostrar, es contar con números. Nosotros tenemos buenos números. Por supuesto que si hablo con alguien a quien le falleció un pariente no me va a entender porque es una situación dolorosa, pero son números y la epidemiología son números. Es eficacia, no es que sea una gestión exitosa, me llena de orgullo como se trabajó en equipo, Salud, Seguridad y todo el gabinete y así lo demuestran los números. Lo único que podés mostrar cuando vos tenés una pandemia es cómo actuó el Gobierno. Esto es un trípode: el virus, la gente y el gobierno. El virus siempre hace su trabajo perfecto, la gente tiene un sufrimiento económico, de cansancio y el gobierno tiene que tratar de estar presente en toda la situación. Otra cosa para destacar es que hemos articulado con Nación muy bien en la etapa más dura de la pandemia. Nación aportó muy bien con el IFE. Fueron 3.000 millones de pesos, también el ATP, Repro; distintas maneras sumadas a muchas acciones que tomó el Gobernador para estar en un estatus que nos permita aguantar la situación más complicada de la pandemia y rápidamente salir adelante, y hoy está con medidas que son más pensadas para la pospandemia.

PERFIL Guillermo Andrada tiene 59 años. Es médico oftalmólogo. Fue diputado provincial, subsecretario de Medios y se desempeña ahora como ministro de Comunicación.

– ¿Cuáles son los proyectos que aspira a concretar en el Senado?

Tengo interés en gestionar para garantizar la conectividad y favorecer así la educación y resolver el tema de la brecha digital. La bimodalidad en educación llegó para quedarse. También gestionar becas para estudiantes en carreras que tengan que ver con el desarrollo estratégico de la provincia. Aunque lo primero es salir de la pandemia y la prioridad serán las políticas destinadas a resolver las urgencias que dejará la pandemia.

En el aspecto productivo, gestionar más infraestructura para el este. Catamarca tiene 158 mil hectáreas productivas y 108 mil están en el departamento Santa Rosa, y en ese sentido sería fundamental lograr la llegada del gas.

La relación con el Gobernador

– ¿Cómo fue su paso como ministro de Jalil?

Lo conozco a Raúl y tal vez hay gente que no lo sabe. Es un gobernador que se va a dormir al último y se despierta antes que todos y está pendiente de gestiones y acciones. Es muy importante tener una figura que esté ocupada de realizar gestiones a nivel nacional e internacional.

– Algún sector instaló que el intendente Daniel Ríos es un candidato a senador puesto por el oficialismo. ¿Qué piensa?

Para nada. Son fantasías colectivas que se generan en lo que se llama el Círculo rojo. Es un muy buen candidato, igual que el rector de la Universidad, ellos tienen que dirimir su interna en el marco de Juntos por el Cambio.

Los considero buenos candidatos. Mi ADN no es entrar en agravios. Con Lucía somos una clase política que queremos discutir propuestas.