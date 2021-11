Hace 20 años, Microsoft se sumergió de llano en el mundo de los videojuegos con el lanzamiento de su primera consola, y durante estas dos décadas se han lanzado varios modelos como Xbox 360, Xbox One y Xbox Series X/S. Ayer 15 de noviembre se celebró el aniversario de la compañía en la que anunciaron las siguientes novedades para los fanáticos de dicha consola:

Ya puedes probar la beta de ‘Halo Infinite Multiplayer’

Como muestra de agradecimiento a la comunidad de Xbox, 343 ‘Industries’ han lanzado la beta gratuita multijugador de ‘Halo Infinite’ y su primera temporada antes de lo previsto, teniendo en cuenta que ahora estará disponible para todos los jugadores de Xbox Series X|S, Xbox One y PC Windows.

Todos los gamers podrán disfrutar de los contenidos que incluyen mapas, modos básicos, la ‘Academia’ y ‘el Pase de Batalla’ hasta que se lance de manera oficial el juego el próximo 8 de diciembre.

La serie de Xbox se estrena el próximo 13 de diciembre

El próximo mes se estrenará ‘Power On: The Story of Xbox’, donde los usuarios podrán descubrir la verdadera historia de creación de la consola, sus inicios y su posterior trayectoria durante estos 20 años. Estos seis episodios de la serie- documental estarán disponibles a partir del 13 de diciembre en una amplia variedad de plataformas de vídeo, incluidas Roku, IMDb TV, YouTube, Redbox y otras.

Podrás jugar a 70 juegos nuevos

A raíz del 20 aniversario de Xbox se han añadido más de 70 juegos de Xbox 360 y de la Xbox original a la biblioteca de retrocompatibilidad de Xbox One y Xbox Series X|S. Esto se ha hecho posible gracias a un programa de compatibilidad con versiones anteriores para que todos los jugadores puedan disfrutar de los miles de juegos que se han lanzado durante estos 20 años de historia.

Podrás ganar un regalo gracias a Netflix

Por otro lado, se han asociado con ‘Alerta roja’ de Netflix que protagonizada por Dwayne “The Rock” Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot para celebrar este 20 aniversario y anunciar ‘The Xbox Vault’, donde los usuarios podrán ganar uno de los más de 1.000 premios de edición limitada que presenta Xbox como artefactos legendarios.

Lleva a Xbox en tus pies

Xbox se ha asociado con Adidas para diseñar la primera colección de zapatillas que esté inspirada en la consola ‘Xbox Series X’. No obstante, al igual que otras compañías, dicha entidad también se ha visto afectada por los retrasos en los envíos a nivel mundial, aunque esperan que se retrasen un poco más de lo esperado. De momento, Xbox tendrá que publicar más detalles sobre cómo podremos obtener este calzado.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.