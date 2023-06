Música

El ex Oasis está desconcertado por la decisión de que Axl Rose, Slash y la banda encabezaran el cartel en Worthy Farm este fin de semana, y cree que el espacio debería haber ido a un show británico.

En declaraciones a la columna Wired del diario Daily Star: “Cuando me enteré de que Guns N’ Roses iban a encabezar Glastonbury, pensé: ‘¿Qué?!!! ¿Lo decís en serio? Es una maldita locura. Cuando piensas en todos los grandes artistas británicos que sacaron discos este último año, tener a Guns N’ Roses como cabezas de cartel el sábado es una locura , no lo puedo creer.”

Además de los iconos del rock de “Welcome To The Jungle”, los otros cabezas de cartel anunciados para el festival este fin de semana son los Arctic Monkeys y Sir Elton John.

Noel, que acaba de publicar su nuevo álbum Council Skies, explicó que no asistirá ni como artista ni como espectador debido a su agenda.

Dijo: “Habría sido inteligente tocar en Glastonbury este año, pero lo hice el año pasado porque me habían contratado para hacerlo en 2020 y todo se retrasó. Siempre hay un año que viene para volver a Glastonbury – no voy a ninguna parte. Debido al cierre, la banda no había tocado junta durante años – y volver a salir de gira es una alegría”.

En cambio, este verano Noel decidió tocar en una serie de festivales más pequeños, como Splendour, PennFest y Bingley Weekender.

Señala que, aunque no es la mejor opción para aumentar la audiencia, casi garantiza una “gran noche” ante un público receptivo.