Música

El tema forma parte de su próximo álbum de estudio

Junto a su banda High Flying Birds, Noel Gallagher estrenó “We’re On Our Way Now”.

El single forma parte de un nuevo disco de grandes éxitos para celebrar una década del grupo titulado Back The Way We Came: Vol 1. El álbum se estrena el 11 de junio a través de Sour Mash Records.

Sobre el nombre del disco, Noel dijo: “El título me llegó una tarde, mientras estaba en la mesa de la cocina. Es un dicho, ¿no es así?. ‘Back The Way We Came’ (De regreso por donde vinimos). De hecho, me pareció que era un gran nombre. Por eso tiene el vol. 1. ¡Porque si hay otro, no voy a pensar en otro título!”.

Dale play acá

Yamila Pagani