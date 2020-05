Luego de que el ministro de Educación Francisco Gordillo confirmara que la reforma

del Estatuto Docente pasará a una nueva secretaría para su análisis, Jorge Molas

(Ateca) manifestó: “No vamos a permitir que este gobierno le quite al docente parte

de su salario”.

“Nosotros lo que queremos es la participación en la discusión, queremos estar en

actividad, no en esta situación de aislamiento, ya que esto nos impide participar

activa y presencialmente en la discusión que es lo que pretendemos”, afirmó.

Asimismo, Molas agregó: “La verdad, sinceramente me parece que el ministro

Gordillo, si deja este tratamiento de nuestra ley madre en otra comisión, tendría que

presentar la renuncia y volverse a Pomán, porque qué va a hacer, si no tiene la

capacidad como ministro de poder resolver esta situación con los docentes y tiene

que delegar a una comisión que, la verdad, no sabemos quiénes la van a

conformar”.

“El ministro Gordillo dijo en la primera reunión que se iba a acordar lo más que se

pueda y que lo que no se podía acordar, lo iba a resolver la Legislatura. ¿Entonces

cuál es el mensaje? Nosotros vamos a poner una idea y lo van a enviar para que

resuelvan en la Legislatura, donde tiene amplia mayoría el oficialismo”, indicó.

“Entonces eso es una trampa, porque lo que no se pueda acordar en la comisión se

va a mandar a la Legislatura, porque van a levantar la mano aprobando lo que el

Ejecutivo quiera”.

“La relevancia está en la voluntad política: desde el gobierno quieren modificar esto

porque esto implica el salario del docente, entonces nosotros vamos a defender a

rajatabla lo que es la estabilidad laboral y la estabilidad salarial. No vamos a permitir

que este gobierno ni ningún otro le quite al docente parte de su salario, que ya lo

viene percibiendo históricamente y justamente”, aseguró.

Por último, Molas dijo que “es un despropósito que se trate sin la participación de los

docentes”.

