La incertidumbre electoral de cara a las elecciones del próximo año, más el rol de

la Unión Cívica Radical (UCR) y posible la eliminación de las Primarias, Abiertas,

Simultaneas y Obligatorias (PASO), estuvieron entre los temas a los cuales hizo

referencia el senador nacional, Flavio Fama

Respecto a la incertidumbre electoral sobre la fecha de los comicios locales, el

legislador nacional indicó que “creo que no hay falta de precisión, esto es una

opinión meramente personal, yo estoy muy seguro que las elecciones van a ser en

marzo”, recordando, luego, que había salido el intendente Gustavo Saadi que no

estaba de acuerdo con la eliminación de las PASO y “ahora parece ser que estaría

de acuerdo, voy a hablar en potencial porque no hay ninguna definición al

respecto. Ahora parece ser que le gustan las PASO simultaneas con las

elecciones, sino leí mal expresó eso el intendente y eso sería, lisa y llanamente,

un ley de lemas”.

“Lo que nos está diciendo es que las elecciones van a ser en marzo y lo que

quieren hacer es juntar las PASO con la elección general, van a hacer dos en una

y eso, en el fondo, es una ley de lemas”, dijo.

Además, puntualizó que “desde lo personal yo no tengo muchas dudas a la altura

del año que el oficialismo las quiere hacer en marzo y hacer alguna travesura con

respecto al proceso electoral”.

En cuanto a las aspiraciones electorales, Fama remarcó que “haré lo que mi

espacio diga que tenga que hacer, pertenezco a un espacio, más allá de mis

opiniones personales, soy muy orgánico con esto, entiendo que es muy importante

que la unidad se mantenga, que pueda haber PASO”, acotando que “si no soy

candidato estaré apoyando a los candidatos y en esto no hay que tener ningún

temor a decirlo, hay que estar, a los programas hay que ponerlos por encima de

las personas, uno a veces tiene ganas, sí; le gustaría y tiene ganas, pero eso no

tiene soslayar lo más importante”.

Sobre el rol de la UCR, dijo que “como UCR no la pasamos bien en el último

gobierno de Cambiemos, se sabe, lo hemos dicho en forma reiteradas”, agregando

que “el radicalismo está preparado para la contiende electoral dentro de nuestro

espacio opositor que es Juntos por el Cambio, pero no imposiciones únicas, no

hay liderazgos únicos”.

En cuanto al encuentro realizado en Buenos Aires con motivo del acto por el 39°

aniversario del triunfo de Raúl Alfonsín en las elecciones de 1983, Fama destacó

que no faltó nadie y que el mensaje fue de unidad y que el “radicalismo ha

entendido que la gente está pidiendo que la oposición este unida, más coordinada

y que tenemos todas las ganas de enfrentar los desafíos electorales que son

vienen el año que viene”, concluyendo en que “la gente está pidiendo que haya

una oposición unida porque sabe que este gobierno ha sido desastroso”.