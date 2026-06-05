Mientras se coordina dónde realizar el velorio, fuentes cercanas al Presidente confirman que la Casa de Gobierno no será un lugar a considerar. No se hará en el Congreso por falta de infraestructura. Comenzaron las medidas para asegurar la Plaza de Mayo ante el inminente homenaje de los fanáticos.

“La despedida del Indio tendrá lugar mañana, sábado 6 de junio. Tan pronto esté asegurada la hora a partir de la cual se desarrollará, y también el lugar (que no será en Parque Leloir), se los haremos saber”, indica un comunicado emitido por el entorno del cantante.

Al Gobierno se le presenta un dilema de magnitudes por estas horas. Este reside en cómo puede organizar la espacialidad para el velorio del Indio Solari, quien falleció esta mañana en su casa de Parque Leloir, en caso de que su familia así lo disponga.

Esto no implica necesariamente que tenga que ser un edificio que dependa del Estado Nacional, pero la familia del artista ya dispuso que buscarán hacerle una despedida para que sus seguidores puedan verlo por última vez, por lo que se requerirá un lugar amplio y con grandes niveles de organización. “Les informaremos dónde se realizará la despedida pública, para que todos y todas los que lo amaron puedan despedirse también”, publicaron a comienzos de la tarde en las cuentas oficiales del Indio. Más tarde informaron que se hará este sábado, aunque no precisaron locación.

Por lo pronto, una fuente oficial del Gobierno informó que se pusieron a disposición de la familia del cantante. No recibieron una solicitud particular para organizar la ceremonia, ya que primero preferían priorizar el duelo de manera privada y que concluyan todas las pericias que se están realizando sobre el cuerpo del Indio. “Ellos saben que estamos a disposición y saben que las restricciones de seguridad que tenemos”, agregaron, en referencia de que ni la Casa Rosada ni el Congreso estarán disponibles para un eventual velatorio público.

Las redes se hicieron eco del fallecimiento del líder de Los Redondos y comenzaron a ser ámbito de difusión de “misas ricoteras” en todo el país. La más resonante se prevé en la Capital Federal, donde una masa de fanáticos comenzaron a concentrar para homenajearlo las 18 horas en Plaza de Mayo.

En la Casa Rosada confirmaron que se está reforzando la custodia sobre la calle Balcarce, más específicamente detrás de las vallas que cruzan a la plaza. No creen que vaya a haber desmanes, pero la Casa Militar tomó contacto inmediato con el Ministerio de Seguridad Nacional, que controla las fuerzas policiales. Dos horas antes de su convocatoria, la ministra Alejandra Monteoliva ya había puesto a disposición a uniformados de Gendarmería para que pudieran ponerse en la periferia del edificio estatal.

Mientras tanto, crece la expectativa para que se defina una sede para el velatorio.

“No me podés preguntar eso”, retaba una fuente inobjetable de la Presidencia ante la consulta sobre si la Casa Rosada podía ser un lugar pensado para homenajear al artista. En los primeros minutos de la noticia de su muerte, los funcionarios consultados por Infobae no parecían tomar relevancia suficiente del asunto. Esta posición comenzó a cambiar horas después, cuando tomaron real noción de lo que implicaba la necesidad de su fanaticada por juntarse a despedirlo.

Esta negativa se produce por dos motivos. En primer lugar, tienen vigente el recuerdo de los desmanes ocurridos cuando finalizó el velorio de Diego Armando Maradona. En segundo, tampoco existe una afinidad con el artista ni con su público que haga que la cúpula del Gobierno esté predispuesta a realizar una organización de esta ceremonia.

Hay funcionarios que están en la Casa de Gobierno desde antes de la actual administración y que tienen sus discrepancias sobre el primer punto, ya que sobre el segundo no tienen mucho por hacer.

“Lo de Maradona se volvió incontrolable porque suspendieron el ingreso de público y no les advirtieron que era momentáneo porque había ingresado Cristina. La gente pensó que se cancelaba y estallaron de bronca. Se puede organizar bien. Tenés un fin de semana para que circule gente”, afirman. Pero hacen una salvedad: “Se tendría que realizar sin uniformados. El público ricotero es antigorra. La pasión y tristeza hace que cualquier circunstancia provoque un chispazo que después no se puede controlar. Se contagia entre la gente y estalla la bronca”, agregan.

“Ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron las consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas competentes. Como resultado de esa evaluación, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud”, informó.

Aunque había una predisposición para que se pudiera realizar por parte varios alfiles importantes de La Libertad Avanza, la confirmación da por la boda los pedidos de la oposición. Estas fueron realizadas en las últimas horas por Unión por la Patria y el diputado radical de Provincias Unidas, Pablo Jiuliano.

En el Gobierno no descartaban que en caso de un pedido especial de la familia del Indio se pudiera utilizar algún terreno de gran amplitud como lo es Tecnópolis, el cual, paradójicamente, forma parte de un proceso de privatización que tiene alto grado de avance. La feria ubicada en la localidad bonaerense de Villa Martelli tiene buenas vías de acceso y una extensión que podría permitir una mayor concurrencia.

Quien tiene la responsabilidad sobre el manejo de la misma es la Secretaría de Cultura, a cargo de Leonardo Cifelli. Aun así, desde ese sector solo se limitaron a decir que las versiones (proveniente de fuentes oficiales) no salieron de esa área. “No hubo pedido ni movimiento formal”, informaron.

Por fuera de la órbita del Estado Nacional, una de las posibilidades que tiene a disposición la familia Solari para la realización del velorio es algún lugar dispuesto por la Gobernación de Axel Kicillof, que ya comunicó estar a disposición de lo que decidan sus allegados. Aunque con una probabilidad menor, también sonaron rumores de un eventual ofrecimiento para que se pueda realizar en la cancha de Boca Juniors.