El Gobierno de Catamarca avanza en una trascendental modernización del Sistema de Atención de Emergencias (SAE) 911 mediante la firma de un contrato de fortalecimiento tecnológico que permitirá duplicar la capacidad actual de videovigilancia, pasando de 500 a 1.000 cámaras integradas a la plataforma provincial de monitoreo.

El acto contó con la presencia del gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella. También estuvieron presentes, el ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchetti; el secretario de Seguridad, Gastón Venturini; el jefe de la Policía de Catamarca, Marcos Herrera; la intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno, entre otras autoridades.

La iniciativa contempla la incorporación de 400 nuevas cámaras bajo la modalidad de leasing tecnológico y la integración de otras 100 cámaras pertenecientes al Estado provincial al sistema centralizado del SAE 911, junto con servicios de conectividad, mantenimiento, soporte técnico especializado y procesamiento de imágenes. De estas, 30 cámaras serán instaladas en Valle Viejo que se sumarán a las 30 ya existentes en la jurisdicción chacarera.

La ampliación de la red permitirá incrementar significativamente la capacidad de observación en tiempo real y mejorar la disponibilidad de evidencia audiovisual para investigaciones judiciales, al tiempo que optimizará la coordinación entre las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia.

Asimismo, el proyecto prevé una importante modernización de la infraestructura tecnológica del SAE 911, con mayores capacidades de almacenamiento y procesamiento de imágenes para responder a la demanda operativa.