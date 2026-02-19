La cantante Nicki Nicole anunció la reprogramación de su esperado concierto sinfónico en el Teatro Colón, previsto originalmente para este jueves 19 de febrero. La nueva fecha será el viernes 20, a las 20, en el mismo horario y bajo las mismas condiciones.

La decisión se produce en el marco del paro general de 24 horas impulsado por la Confederación General del Trabajo (CGT), convocado en rechazo al proyecto de reforma laboral promovido por el gobierno de Javier Milei, que será tratado en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina tras obtener media sanción en el Senado.

Hola corazones, quiero contarles que el show de mañana 19 de febrero se pasa para el 20 de febrero VIERNES, o sea un día después al mismo horario y todo debido al paro general en contra de la reforma laboral! pic.twitter.com/SfDYBjgPKZ — nicole (@Nicki_Nicole19) February 18, 2026

postura. “Ustedes saben lo importante que es para mí esta fecha en el Colón. Es un sueño que vengo construyendo hace mucho tiempo y me duele muchísimo tener que postergarla. Pero mañana es un día muy importante para el país. Creo en el derecho de lxs trabajadorxs a expresarse”, señaló en un mensaje dirigido a sus seguidores.

En otra publicación, respondió a las críticas de usuarios que cuestionaron la reprogramación: “Los trabajadores del Teatro Colón también se adhieren; por lo tanto, además de que no hay medios de transporte, no hay gente trabajando en el teatro”.

Desde la producción del evento informaron que las entradas ya adquiridas mantendrán su validez para la nueva fecha sin necesidad de realizar modificaciones. Asimismo, quienes no puedan asistir podrán gestionar la devolución a través de los canales oficiales de venta.

El espectáculo marcará una presentación singular en la carrera de la rosarina: un formato sinfónico junto a más de 70 músicos, bajo la dirección de Nico Sorín, en una propuesta que revisita su repertorio con nuevos arreglos y una puesta de carácter orquestal. La expectativa, lejos de diluirse, se traslada ahora a la noche del viernes.