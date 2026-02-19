La Dirección de Políticas Sociales y Educativas, dependiente de la Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, informa que a partir del lunes 23 de febrero comenzarán las inscripciones para el Ciclo Lectivo 2026 de los Centros de Estimulación de la Infancia y Familia (CEIyF), espacios socioeducativos totalmente gratuitos destinados a la primera infancia.

Los CEIyF están orientados a niños y niñas de 2 a 3 años, y acompañan su desarrollo integral mediante propuestas recreativas y expresivas que promueven la convivencia, la autonomía y el descubrimiento del entorno. Estos centros funcionan como ámbitos de encuentro y primeros aprendizajes, fortaleciendo el acompañamiento comunitario con la participación activa de las familias junto al equipo docente.

Las inscripciones se realizarán del 23 al 27 de febrero, en los siguientes centros y horarios:

CEIyF La Viñita

* Turno mañana: 9.30 a 12.00 hs

* Turno tarde: 15.30 a 18.00 hs

CEIyF Altos de Choya

* Turno mañana: 9.30 a 12.00 hs

* Turno tarde: 15.30 a 18.00 hs

CEIyF La Tablada

* Turno mañana: 9.30 a 12.00 hs

* Turno tarde: 15.30 a 18.00 hs

CEIyF Villa Cubas

* Turno mañana: 9.30 a 12.00 hs

* Turno tarde: 15.30 a 18.00 hs

CEIyF Apolo

* Turno mañana: 9.30 a 12.00 hs

CEIyF Banda de Varela

* Turno tarde: 15.30 a 18.00 hs

CEIyF Parque Norte

* Turno mañana: 9.30 a 12.00 hs

Los cupos son limitados. Para realizar la inscripción, se deberá presentar DNI del niño o niña y DNI del padre, madre o tutor.