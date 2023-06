Música

Según documentos judiciales obtenidos por el medio TMZ, el músico Julius Johnson presentó el lunes en California una demanda por derechos de autor contra la rapera.

Johnson afirmó en la demanda que Minaj “copió directamente” el ritmo de su canción de 2011 “onmysleeve” para crear su tema “I Lied”, que apareció en su álbum de 2014 The Pinkprint.

Alegó que el ritmo se incluyó en un disco duro que se tomó de una sesión de estudio en 2013 cuando asistía al Instituto de Arte de Atlanta, antes de que “asociados” o “afiliados” de Minaj que tenían acceso al espacio de grabación supuestamente pusieran sus manos en el disco duro.

En la demanda se afirmaba que ambos temas “contienen una instrumentación subyacente y un ritmo sustancialmente idénticos” y “utilizan al menos el mismo estilo de cama instrumental, ritmo, pulsaciones por minuto y clave de la canción”.

Además de Minaj, la demanda nombraba como demandados a los colaboradores Mike Will Made It, Ester Dean y Skooly, y al sello discográfico Universal Music Group, Johnson reclama daños y perjuicios en forma de los ingresos de Minaj y Will por la canción, así como una orden judicial que les impida utilizarla o acreditar a Johnson en ella.

La fuente le dijo a TMZ que la rapera no participó en la creación del ritmo de la canción. Afirmaron: “Está claro que Nicki es letrista, así que la reclamación en términos de producción obviamente tendrá que ser abordada por las partes correspondientes.”

