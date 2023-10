Javier Galán, referente de los libertarios en Catamarca, adelantó que trabajará

para fiscalizar los votos de Javier Milei, candidato a presidente y líder de La

Libertad Avanza (LLA), de cara al balotaje. Asimismo, fue crítico al sostener que en

la fiscalización “supuestamente los ayudaba Luis Barrionuevo y en Valle Viejo

faltaban fiscales en todas las mesas. No sé si se les escapó la tortuga o si les

dieron vuelta al candidato chacarero, pero indudablemente no están en

condiciones, desde la orgánica, de garantizar un esquema de fiscalización

completo”.

Mediante un comunicado, Luis Romero, excandidato a intendente de LLA en Valle

Viejo, sostuvo que ante las declaraciones de Galán en que “pone en duda la

integridad y capacidad de coordinación de quienes hemos sido candidatos y sobre

todo de quienes fiscalizaron la elección general en Valle Viejo”, se siente en la

obligación de decirle: “Jamás me imaginé que me iba a tener que tomar el tiempo

de atender al mamarracho mal llamado libertario, que vive de sus negocios

levantados con la plata que su papá José ‘Pepe’ Galán se ‘ganó’ durante su

senaduría con los mismos de siempre, los Saadi, a esos que él trata de casta pero

convive”.

Luego, indicó: “¡Esto recién empezó y Javier Galán ya no existe! ¡Del ridículo no se

vuelve! Aquí nadie se dio vuelta y al que se le escapó la tortuga fue a él (por

Galán), por eso quedó afuera de todo.

”Qué va a saber este payaso de trabajo y convicción, perdiendo tiempo en atacar a

tu propio espacio político. Si hoy tenemos que trabajar en noviembre es porque los

que dicen amar la libertad prefirieron estar de faranduleros y buscando cámara por

despechados. Definitivamente vive en un táper, no tiene idea de las realidades que

sufre la ciudadanía. Si realmente quería que Milei sea presidente, por lo menos el

ejemplo de persona de bien hubiera dado”.

Asimismo, el referente chacarero de LLA indicó que “hay miles de jóvenes que

trabajaron en la campaña de sol a sol con sus propios medios y recursos, muchos

de ellos fueron los fiscales de Valle Viejo que dieron ejemplo de ciudadanía,

capacidad y honestidad. Gracias a ellos se defendieron los votos y tuvimos todas

las actas de escrutinio como corresponde, se cubrieron todas las mesas y se

defendieron los valores de ‘la libertad’ en la cancha, como lo hacen las personas

que militan verdaderamente un idea en la que creen”.