A los 96 años, el legendario cantante de pop y jazz falleció por la mañana en Nueva York tras luchar contra la enfermedad de Alzheimer.

Nacido como Anthony Dominick Benedetto, el músico publicó su primer álbum, “Because of You”, en 1952, y siguió cosechando éxitos en Estados Unidos en todas las décadas posteriores de su vida. Quizá sea más conocido por su canción I Left My Heart in San Francisco (Dejé mi corazón en San Francisco), de 1962.

A lo largo de sus ocho décadas de carrera, ganó 20 premios Grammy, incluido el Lifetime Achievement Award en 2001, publicó más de 70 álbumes y vendió más de 50 millones de discos en todo el mundo.

Recibió una renovada atención al final de su carrera gracias a sus colaboraciones con Lady Gaga. Juntos publicaron su álbum de 2014 de estándares de jazz, Cheek to Cheek, y el de 2021, Love for Sale.

Salieron de gira para promocionar el primer álbum, que convirtió a Bennett en el artista vivo de más edad en alcanzar el número uno en la lista de álbumes de Estados Unidos. Con este segundo álbum, Bennett obtuvo un récord Guinness por convertirse en el músico de más edad en publicar una colección de material nuevo.

Bennett fue diagnosticado de Alzheimer en 2016, pero no hizo pública su enfermedad hasta 2021. Ese mismo año ofreció sus últimos conciertos junto a Gaga.