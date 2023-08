El intendente Guillermo Ferreyra junto a la Fiscal Municipal Celia Aguirre y la secretaria de Obras Públicas Natacha Solá Vigo, se reunieron con el Cura Párroco Carlos Robledo para acordar la entrega de llaves del predio de la Graciana que se encontraba en comodato y en uso del Concejo Deliberante de Fray Mamerto Esquiú.

En la oportunidad, el intendente agradeció la posibilidad de que el organismo pudiera llevar a delante todas sus actividades en el predio, y acordaron que la semana próxima se iniciarán los trabajos de pintura, acondicionamiento de una oficina e iluminación del predio, que habían sido acordados como parte del comodato del inmueble.

Vale la pena destacar que, en el mes de diciembre de 2022, habían finalizado de común acuerdo el contrato de alquiler del inmueble y a partir de allí se firmó un comodato que permitió continuar con el uso del predio en favor del Concejo Deliberante.

En este sentido, la Fiscal Municipal explicó que el contrato de alquiler finalizado en diciembre pasado fue cancelado en su totalidad, y que a partir de esa fecha se encontró en vigencia un comodato, no existiendo deuda económica alguna con la parroquia.

El Concejo Deliberante ya se encuentra instalado en un nuevo inmueble ubicado también sobre avenida La Callecita frente a la Graciana, cuyas instalaciones fueron acondicionadas para tal fin.

Vale la pena destacar que el municipio no cuenta con un edificio o terreno propio acorde a las necesidades del Concejo Deliberante, sin embargo, sigue siendo un tema de permanente gestión.

Tiempo a tras se había avanzado en un proyecto del Ejecutivo Municipal para la expropiación de un inmueble privado en desuso desde hace más de 15 años, el cual iba a ser declarado de “utilidad pública” para uso del organismo legislativo en beneficio de toda la comunidad del departamento. Sin embargo, la iniciativa no tuvo el acompañamiento necesario por el voto negativo de las concejalas Susana Acosta y Verónica Segura, lo que impidió llegar a cumplir el anhelo de contar con una casa propia para su funcionamiento.