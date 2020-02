El intendente de la Capital Gustavo Saadi recorrió ayer las instalaciones de Higiene Urbana donde se sumaron dos flamantes camiones de gran porte a la flota de vehículos pesados utilizados para la recolección de residuos en la ciudad.

Acompañado por el secretario de Servicios Ciudadanos, Martín Barrionuevo, de cuya área depende Higiene Urbana, el jefe comunal dialogó con el personal, se interiorizó sobre el funcionamiento de la nueva maquinaria y condujo otro de los nuevos camiones, el más pequeño, que se incorporó para tareas específicas días atrás.

Barrionuevo detalló que los vehículos grandes “son dos camiones compactadores que tienen una capacidad de almacenamiento de 17 metros cúbicos cada uno, que se utilizan en la recolección de residuos, también programados para levantar contenedores, y se pondrán de inmediato al servicio de los vecinos”.

“Con estos dos nuevos camiones prácticamente estaríamos completando la flota, que actualmente es de 14 vehículos, y la idea es llegar a los 20 camiones a mediados de este año. Hemos avanzado mucho con el camión mediano de siete metros cúbicos de capacidad para el microcentro y estos dos grandes. Con este equipamiento ya

nos propusimos comenzar con la separación de residuos en origen con los hoteles céntricos”, comentó Barrionuevo.

Los nuevos camiones ya cuentan con dos choferes asignados cada uno, para salir de inmediato a prestar servicio en la ciudad, y permitirán con el rediseño de la metodología de recolección, optimizando la cobertura del área urbana.

“Estamos reacomodando el área para mejorar el servicio y llegar a barrios que no contaban con recolección”, precisó Barrionuevo.

Por su parte, el intendente Gustavo Saadi sostuvo que “es muy importante ampliar la flota de camiones con vehículos nuevos, para poder brindar un servicio de calidad y para ampliar el recorrido con sectores donde la municipalidad no llegaba”.

“Se adquirió en una primera tanda tres camiones, uno chico que es novedoso porque la ciudad no contaba con un vehículo así, especialmente preparado para trabajar en el microcentro y en lugares donde no podían entrar los

grandes, como parte de Banda de Varela. Ahora sumamos otras dos unidades grandes, y estimo que en abril vamos a poder comprar más camiones. Esto implica mejor calidad de servicio para el vecino, pero también confort y seguridad para nuestros trabajadores”, añadió Saadi.