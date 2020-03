En el marco de las tareas de descacharrado y erradicación de basurales llevadas a

cabo por la Municipalidad de la Capital para luchar contra enfermedades infecciosas

como el dengue, se registraron ayer incidentes en la calle Segundo Gallo, ubicada en

el límite de los barrio 240 viviendas y Jardín, ya que el propietario de la vivienda, un

conocido acumulador compulsivo de la zona, causó incidentes y hasta amenazó con

quitarse la vida si los trabajadores se llevaban la chatarra y basura que lleva

acumulando desde hace años.

El hombre es conocido en la zona como el “Loco” Rojas.

Un vecino de la vivienda, atestada desde hace años de todo tipo de objetos, contó

que “este hombre vive solo desde hace más de 10 años y empezó a llevar cosas a su

casa de un día para el otro. No tiene trabajo estable y aparentemente está insano.

Fuimos viendo cómo traía en una carretilla distintas cosas. Le tomó años acumular

esa pila de basura, pero llegó un punto en que se veía que no podía entrar a la casa,

porque no le quedaba espacio, por lo que se trepaba para poder ingresar”, relató a El

Esquiú.com.

“Los vecinos nos organizamos muchas veces para pedirle que tire la chatarra, por el

peligro que implica para todos, pero no quería saber nada. Se ponía nervioso y

amenazaba. Con el paso del tiempo se trató de varias formas de hacerlo desistir,

pero nos terminaban contestando que se trataba de una persona insana y no se

podía hacer nada, hasta ahora”.

“Era un foco de enfermedades y alimañas, había hecho una tapia de basura al frente

de su casa y literalmente, trepaba para entrar a su casa. Es un terreno muy grande y

los animales que atrae el basural, causan problemas permanentemente a los

vecinos”, puntualizó.

Según lo informado, luego de que la Policía controlara la situación, los empleados de

la Municipalidad procedieron al retiro de la basura y hasta ayer a la tarde, eran

aproximadamente 12 camiones con objetos en desuso, chatarra y basura que se iban

retirando del inmueble.

Cabe mencionar que el trabajo se realiza como parte de un trabajo de la

Municipalidad de la ciudad Capital, en la que se realiza fumigación y retiro de

elementos que puedan servir para la acumulación de agua y la consecuente

proliferación de mosquitos.

Trabajan la Brigada Dengue, Higiene Urbana, Saneamiento, Cementerio, Inspección

General, Ambiente, Espacios Verdes y Urbanismo e Infraestructura, en coordinación

con las autoridades de Salud, se informó.

