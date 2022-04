Con la presencia de las máximas autoridades del Partido Justicialista de Catamarca, el pasado fin de semana se llevó a cabo un encuentro provincial de jóvenes militantes y dirigentes peronistas en la localidad andalgalense de Aconquija.

Con la participación de más de 250 jóvenes de todo el territorio provincial durante el encuentro se realizaron diversos talleres participativos, con juegos, disertaciones, debates entre otros. Las temáticas más relevantes que se abordaron fueron “La Salud Como Bien Social”, “Formación Política”, “Redes sociales y Medios de Comunicación”.

Durante el evento estuvieron presentes las autoridades provinciales del Partido, Lucia Corpacci, Isauro Molina, Augusto Barros, Ramon Figueroa Castellanos, Ana Castro, Paola Fedeli y Juan Denett. Así mismo, el encuentro contó con la participación del Vicegobernador Rubén Dusso, Intendentes, Diputados, Diputadas, Senadores y Senadoras provinciales, referentes de agrupaciones como La Cámpora, La Carrillo, Avanzamos, entre otras.

Durante su alocución, la presidenta del PJ expresó su alegría por poder encontrarse con tantos y tantas jóvenes “luego del aislamiento, para mí era muy importante volver a reencontrarme con las y los jóvenes”. “Ningún espacio político se puede sostener si pierde a los jóvenes, son ustedes los que le dan vida y corazón”.

“La JP de Catamarca fue la que tomó la posta de invitarlos, de organizar, de la logística etc. pero uno de los talleres fantásticos que se dieron en esta jornada vino por una iniciativa de Pablo Castro y los integrantes de La Cámpora, quienes, en conjunto con Claudia Palladino y gente de La Carrillo le dieron forma”. “Con esto quiero decir y destacar la importancia de trabajar juntos ya que podemos tener miradas distintas, pero nada va a impedir mirar que el adversario está del otro lado y no acá”. Continuó Corpacci.

Por otro lado, instó a los y las presentes a realizar un análisis personal “Quiero que nos replanteemos por qué nos involucramos en política, porque involucrarse en política es comprometerse con el otro, nunca puede ser indiferente a lo que pasa en su comunidad, no puede naturalizar la injusticia, no puede callar lo incorrecto”. “No dejen nunca de hacer política, no solo partidaria, sino una política que transforme”.

Consejo Provincial del PJ

Una vez finalizado el encuentro con las juventudes, el Consejo Provincial del Partido Justicialista mantuvo una reunión con el Consejo Departamental de Andalgalá encabezado por Cristián Gutiérrez y la participación de vecinos y vecinas de la localidad de Aconquija y otras comunas aledañas.

Cabe recordar que estos encuentros se realizan permanentemente en los diferentes departamentos de Catamarca y su objetivo principal es poder reforzar y aunar ideas, debatirlas y poder escuchar las inquietudes de su pueblo.