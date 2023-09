La presidente de la Cámara Cecilia Guerrero hizo hincapié en la importancia de reconocer la lucha de las mujeres como un componente fundamental de la defensa de los derechos humanos en los lugares de decisión.

En un contexto histórico marcado por la inminencia de celebrar los 40 años de democracia ininterrumpida en Argentina, y conmemorando los 76 años desde que las mujeres obtuvieron el derecho al voto a través de la normativa conocida como Ley Evita, la Cámara de Diputados, a través del Observatorio de Derechos Humanos, Género y Diversidad desarrolló el conversatorio “Mujeres y Democracia” con el objetivo de debatir los logros alcanzados, los desafíos pendientes en la lucha por la igualdad en la política y donde se coincidió en un contundente llamado a las mujeres en la defensa de sus derechos. Para la oportunidad, el panel de expositoras estuvo compuesto por la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Guerrero, la vice, Paola Fedeli, su par, Alicia Paz de la Quintana, la jefa de la Agencia Territorial Catamarca del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Elizabeth Fontao, la senadora por Capayán, Andrea Lobo y la concejala en la ciudad de Santa María, Lorena Monroy.

En su exposición, Guerrero hizo hincapié en la importancia de reconocer la lucha de las mujeres como un componente fundamental de la defensa de los derechos humanos en los lugares de decisión. En este sentido, dijo que para alcanzar la igualdad “debemos abordarla desde la perspectiva más amplia y omnicomprensiva de los derechos humanos para trasladarla también a uno de los aspectos, que es fundamental en la vida ciudadana, y está vinculado con el derecho de las mujeres y diversidad al reconocimiento en los espacios de poder». La Presidenta señaló que existen desafíos significativos en las elecciones uninominales donde las mujeres luchan por superar obstáculos y romper el techo de cristal y, a la vez, planteó: “Si las mujeres somos la mayoría de la población que vota ¿Por qué no podemos tener la mayoría de los cargos que se eligen?”

Además, instó a las mujeres a trabajar mancomunadamente indicando que “la sororidad tiene que ser en serio, no puede ser una mera declamación, quedar en frases para auditorios y que cuando hay que poner la cara porque alguna compañera la están despellejando, se mira para otro lado sin darse cuenta que el avance de las mujeres dependen de las luchas colectivas”. “Esto no depende de luchas individuales” subrayó para advertir que “en la medida en la que se priorice el interés particular vamos a seguir perdiendo en los ámbitos de representación política”. Luego, Guerrero llamó a la reflexión indicando que “los feminismos estamos siendo objeto de graves ataques y no van solamente en contra de activistas feministas, vienen por los derechos de las mujeres, nos quieren hacer retroceder a épocas que ya superamos. Compañeras, militemos, asumamos el compromiso porque nuestros derechos son derechos humanos y a los derechos se los conquista, pero también se los defiende”.

Por su parte, Fedeli puso en relevancia la importancia de reconocer y valorar a las mujeres que han dejado una huella en la política de la provincia, como Inés Blás, Guerrero y Lucía Corpacci. También hizo un llamado a la sororidad y a la solidaridad entre mujeres, enfatizando que es esencial apoyarse mutuamente en lugar de contribuir a la crítica y la división entre ellas. «Es muy difícil cuando las mismas mujeres hablan mal de otras mujeres, insisto, seamos sororas», expresó. En tanto, Andrea Lobo, enfatizó en el activismo como herramienta fundamental de la militancia de las mujeres, independientemente de si ocupan o no espacios de decisión política. La Senadora tambioén evaluó que la mirada feminista debe estar presente en todos los espacios de poder a cargo de mujeres y mencionó la complejidad de trasladar los derechos conquistados a los territorios y parcialidades de los mismos. A su turno, la diputada Paz de la Quintana, valoró el debate ya que tuvo como eje la conmemoración a los 76 años del voto femenino y a un mes de celebrar los 40 años de la democracia. “Cuatro décadas de democracia que tanto costó conseguir, cuidar y que pareciera ponerse en riesgo con ideas de algunos inescrupulosos convencidos que la dictadura en alguna de sus formas puede ser la salvación de nuestro país. Muy por el contrario” expresó para agregar que a “la democracia la fortalecemos y la hacemos crecer con más democracia y más participación”.

En tanto, Fontao comentó la historia de Julieta Lanteri, reconocida por haber realizado en 1911 el primer sufragio femenino de la Argentina y América Latina, para destacar cómo ella superó obstáculos y prejuicios para ejercer su derecho al voto. Evaluó que Eva Perón fue otra de las mujeres que, rompiendo los techos de cristal, “empezó a enfrentar a un sector político que no es nuevo, que hoy se muestran como novedad, que existen hace 200 años en la Argentina y siempre quisieron hacer lo mismo con nosotras; las mujeres somos sus enemigas”. Así remarcó que el voto definió, define y definirá las elecciones y “por eso es importante no solo hablar de los logros de la historia sino también del presente, donde verdaderamente lo que está en riesgo no es solamente cuatro años, es retroceder 20 o 50 años en nuestros derechos”.

Al usar la palabra, Monroy recordó a las mujeres que han dejado parte de sus vidas en la lucha por los derechos políticos de las mujeres, incluyendo a figuras como Cecilia Grierson, Julieta Lanteri y Alicia Moreau. Monroy hizo un llamado a seguir luchando por la democracia y la igualdad de género y recordó las palabras de Evita en 1947 al promulgarse la Ley cuando “remarcó que se trataba de una victoria de las mujeres sobre la incomprensión, las negaciones y los intereses creados”.