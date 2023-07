Una mujer se presentó ante el fiscal en feria Alejandro Gober y solicitó retirar la

denuncia que había realizado la semana pasada en contra de su pareja, por el

supuesto delito de violencia de género. Denuncia que fue tramitada por la justicia y

terminó con el denunciado detenido en el Servicio Penitenciario Provincial.

De acuerdo a la información judicial brindada a la prensa la supuesta víctima se

quebró ante el fiscal y le confesó que todo se trató de una mentira. De un plan que

habían diseñado con su pareja, el agresor, para que ella pudiera acceder al

beneficio que otorga el programa Nacional Acompañar a las víctimas de violencia

de género.

Según trascendió, la denunciante le dijo que planearon con su pareja la denuncia

en su contra, esperando que como no se trataba de unas lesiones graves, luego

de que el fiscal lo indagara e imputara éste recuperaría la libertad y ella podría

percibir el beneficio, que asciende a la suma de $90 mil por un lapso de seis

meses.

Sin embargo, nada de esto sucedió ya que tras la imputación el fiscal le solicitó al

juez de control de garantía la audiencia de control de detención la que fue

confirmada y el sujeto fue enviado al Penal de Miraflores.

A pesar de que la mujer manifestó su voluntad de levantar la denuncia de la que

además dijo que había sido falsa, el fiscal se negó y dispuso que la causa continúe

en su estado, es decir, que el supuesto agresor siga detenido.

Por otra parte, las fuentes judiciales consultadas indicaron que por el momento el

fiscal Gober no tomó medida en contra de la mujer por la falsa denuncia aun

cuando no se descarta que esa situación pueda modificarse.