El Gobierno y los sindicatos provinciales que también tienen la representación de

trabajadores municipales abrirán una mesa de diálogo a fin de revisar los salarios

que perciben las y los agentes del interior catamarqueño.

Si bien aún no se precisó una fecha, la idea de los gremios es comenzar los

encuentros la semana que viene cuando termine el receso administrativo. Desde

la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) mencionaron que una forma de

encarar el trabajo es mediante una mesa que analice municipio por municipio. Por

su parte, la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) plantean abordar la mesa de

forma sectorizada: por región de los municipios o bien por niveles de ingreso

salarial.

En este marco, desde el Gobierno indicaron que la mesa comenzará a partir de

agosto. Allí se planteará un plan de trabajo donde se analizará la situación

particular y específica de cada uno de los municipios en relación a los salarios y

condiciones laborales de cada trabajador y trabajadora.

La titular de UPCN, Claudia Espeche, recordó que desde el año pasado el

sindicato busca conformar la mesa de diálogo, un espacio en el que también tenga

participación la Secretaría de Asuntos Municipales y “traer a los intendentes para

que los gremios hablemos de la situación”. “Ahora el Ministerio de Trabajo tomó la

posta y tenemos el compromiso formal del Gobierno de sentarnos a hablar de la

cuestión salarial y la gran diferencia que hay en los municipios” dijo la dirigente

gremial. En este contexto, Espeche reseñó que comúnmente los intendentes del

interior argumentan que no se puede reducir la brecha ya que “o no alcanza la

coparticipación o que los fondos que envía la provincia no son suficientes”.

Por lo pronto, UPCN ya tiene en mira cual será el primero de los pedidos: “Vamos

por la equiparación, la igualación de salarios en toda la provincia, por eso vamos a

ir” dijo para el caso Espeche. Sin perjuicio de ello, la secretaria general del gremio

fue cauta. “Habrá que ver qué manifiestan los municipios y qué el Gobierno

provincial” indicó en diálogo con Mañana es Hoy. “Nosotros vamos por la máxima,

queremos que todos los catamarqueños que son empleados públicos cobren lo

mismo” insistió.

En tanto, estimó que la semana entrante “vamos a tener un avance para ver con

qué intendente nos reunimos primero”. Es que, según comentó, “la idea era ir

sectorizando, hablar con tres o cuatro intendentes de una parte de la provincia o

también puede ser ir sectorizando por sueldos, porque los salarios no son los

mismos en todo el interior”. Sobre este segundo eje, explicó Se podría encarar las

conversaciones viendo “cuáles son los que están más bajos, tomar eso e ir

armando un plan de trabajo como para decir que hay tres o cuatro intendentes con

estos sueldos y dialoguéis primeros con ellos”.

Por su parte, el secretario general de ATE, Ricardo Arévalo, comentó a los medios

que la intención es trabajar en una mesa “municipio por municipio”. El titular de

ATE consideró necesario un ordenamiento presupuestario y “se vea de qué

manera se puede dar un incremento real”. Rescato que la tarea estará a cargo de

dos ministerios, el de Trabajo y el Economía, puesto que ambos “tienen el

presupuesto y conocimiento de cada municipio para mejorar la situación de los

intendentes”.