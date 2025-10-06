ESTE VIERNES 10 EN CATA

El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la Provincia, a través de la Secretaría de Gestión Cultural, invita a la segunda función del ciclo de cine especial en homenaje a los 80 años del nacimiento de Sandro. Este viernes 10 de octubre a las 19:30 horas se proyectará «Muchacho» (1970) del director Leo Fleider, en el segundo patio del Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA). La entrada es libre y gratuita hasta agotar la capacidad del espacio.

La inauguración del ciclo tuvo muy buena recepción. El viernes pasado se proyectó «Gitano» ante un patio colmado por un marco de público de todas las edades que se convocó para disfrutar de la película. Las mujeres presentes fueron agasajadas con una rosa acompañada de una frase de Sandro, evocando uno de los símbolos más emblemáticos del artista.

La velada fue histórica porque marcó la primera vez que se proyectó cine en la histórica Casa de Gobierno, actualmente CATA, consolidando al espacio como un nuevo escenario cultural para la provincia.

Romance prohibido en el Delta

El viernes 10 de octubre será el turno de la proyección de «Muchacho», una de las películas más populares de la trayectoria cinematográfica de Sandro. La historia narra el romance entre un humilde isleño del Delta del Tigre y una joven de familia adinerada, una relación que enfrenta la férrea oposición del padre de ella. En esta producción, Sandro comparte pantalla con Olinda Bozán y Diana Ingro, en un relato que combina música, drama y el carisma inconfundible del Gitano.

El ciclo cerrará el viernes 17 de octubre con la proyección de «Subí que te llevo» (Rubén Cavallotti, 1980), una comedia romántica en la que un famoso cantante, decidido a conquistar a una joven que vive con su tío conservador, se hace pasar por su hermano gemelo recién llegado al país. En esta oportunidad, Sandro actúa junto a María Valenzuela, Darío Vittori y Juan Leyrado.