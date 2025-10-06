En la ciudad de Chilecito, en La Rioja, se realizó exitosamente un evento sin precedentes donde el Rock se apropió de las montañas, este sábado, desde la tarde y hasta la madrugada.

Desde la Capital de Catamarca, viajó especialmente La Maza, quien participó exitosamente del “Festival Rock al Pie del Nevado”. Este evento solidario tuvo como objetivo apoyar a los Bomberos Voluntarios de la localidad, y contó con la presencia de numerosos músicos y fanáticos del género.

La Maza, reconocida por su potente rock, con un repertorio de temas propios, ofreció un espectáculo enérgico y lleno de pasión, llevando su estilo único a las tierras riojanas. La banda reafirmó su compromiso con causas solidarias y con el movimiento cultural del Rock a nivel regional.

Los músicos de la banda, que nació en el corazón de Villa Cubas, agradecieron el apoyo recibido, por parte de la Municipalidad de la Capital, lo que permitió que los artistas se trasladen hasta Chilecito.

La formación de La Maza, que viajó a representar a la provincia, en tierra riojanas, fue: Gusty Drums (batería), Alex Cabrera (voz), Darío Díaz (guitarra), Roberto Chacón (teclado), Loy Carrizo (voz y coros) y Daniel “Lechu” Herrera (bajita y líder).