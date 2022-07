APUNTÓ A LA UICA

Dijo que hay una “oligarquía amiga del Gobierno” que dice que la situación económica es buena cuando “todo está mal”.

El diputado nacional y presidente de la UCR local, Francisco Monti aseguró que el Gobierno provincial tiene “punteros políticos infiltrados” en organizaciones empresariales para decir que la situación económica de la provincia es buena cuando a su criterio “la realidad dice lo contrario”. Sin nombrarlo, Monti se refirió a los dichos del vicepresidente de la Unión Comercial de Catamarca (UICA), Raúl Colombo, que días atrás había afirmado que “la industria en Catamarca está trabajando a full”.

“Se están instalando más industrias que harán que crezca la mano de obra. Las noticias son excelentes para Catamarca, por el crecimiento y la aparición de capital de trabajo y de inversiones productivas de bienes de capital”, había dicho el empresario. En diálogo con Pulso Legislativo, el diputado nacional le pidió al Gobierno que “dejen de mentirle a la gente” para luego considerar como “una barbaridad” que en la provincia “se esté discutiendo qué sistema electoral se va a usar cuando estamos transitando por crisis económica muy dura con una inflación que en el mes llegará al 8% y a nivel anual llegará al 90%”.

“Esto va muy por encima de todos los acuerdos salariales que hay en la Argentina y va a aumentar la pobreza. Esta es la realidad, más allá de que manden a los punteros políticos que tienen infiltrados en distintas organizaciones empresariales de la provincia de Catamarca que salen a decir que las cosas están bien”, dijo y añadió: “Las cosas no están bien en una Argentina donde el gobierno ya anuncia medidas extravagantes y estrambóticas para conseguir dólares”.

Según Monti, Argentina “necesita un cambio en su política monetaria y en su política fiscal” porque de lo contrario “va a sufrir mucho”. En este marco, afirmó que “en esta dinámica está planteando si vamos a las PASO o estar analizando cuál va a ser el artilugio del gobernador Raúl Jalil para no comerse una trompada el año que viene desde el punto electoral, es estar muy alejado de la realidad y del sufrimiento del pueblo”.

Consultado sobre quiénes son “los infiltrados” a los que se refería, Monti se limitó a decir que “son de público conocimiento y salen en los diarios todo el tiempo”.

“Lo que pasa es que acá hay como una especie de oligarquía, donde algunos muchachos que parece que andan bien con el Gobierno se definen como los representantes del conjunto de los emprendedores y los trabajadores y dicen que todo está bien, pero cuando uno sale a la calle y habla con los comerciantes y con los laburantes, las cosas están mal”, aseveró el legislador.

“Cuesta conseguir insumos, cuesta establecer precios de la mercadería porque cualquier emprendedor o comerciante tiene que reponer para poder salir a vender, pero si no sabe cuál va a ser el precio de reposición es muy difícil que sepa cuál será el precio de venta. Esta es la situación en la que estamos hoy en la Argentina. Que esto, en la cúpula de algunas entidades gremiales empresariales no lo vean, me parece que también es estar alejado de la realidad”, cerró.

Fuente: El Chasqui Digital