Música

El anuncio marca la primera música nueva del grupo electrónico londinense desde “Alternative Light Source” de 2015. Grabado con el ingeniero de estudio y de mezclas Adam Wren, el nuevo álbum contará con la colaboración del líder de Fontaines D.C., Grian Chatten, el autor y poeta Lemn Sissay, y más.

Según un comunicado de prensa, el álbum explorará “temas en torno al amor, la aceptación, la diversidad y la curación”, especialmente a raíz de la pandemia de coronavirus y de que Neil Barnes -quien lidera el proyecto desde la separación inicial de la banda en 2002, cuando él y el miembro de la banda Paul Daley decidieron seguir proyectos separados- aborde su “propio impulso para curar los traumas de la infancia como telón de fondo”.

‘Pulse’ The 1st single taken from the forthcoming new Leftfield album ‘This Is What We Do’.

Listen to Pulse: https://t.co/50oPZ9f1uA

Pre-order the album: https://t.co/5fzV8o8pRy #electronicmusic pic.twitter.com/Xu0ZAlJm3d

— Leftfield (@Leftfield) July 27, 2022