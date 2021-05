Música

Si bien Richard Melville Hall -o Moby, según su nombre artísitico- es una influencia icónica de la música electrónica, hoy lanza Reprise, que reinterpreta sus éxitos en clave clásica, junto a la Budapest Art Orchestra. El artista, que sostiene que la música clásica está en su ADN, también presenta hoy su documental “Moby doc”, en el que repasa su vida atravesada por la música, sus altibajos personales, su relación con la fama, su activismo, e historias con personajes de la talla de David Lynch y David Bowie.

De hecho, una de las sorpresas del nuevo álbum es el homenaje que le hace a este último, su amigo y vecino, ya que incluye una versión de “Heroes”. Además, reconoce haber logrado versiones muy emocionales de sus canciones conjugando la orquesta con coros gospel e invitados especiales.

Se trata de un disco que invita a conectarse con la música y la naturaleza; prueba de ello es que muchos de los coros se grabaron en un patio, y en varias canciones se escuchan pájaros de fondo. “Si alguna vez estás realmente aburrido y escuchás de cerca, es posible que de fondo, especialmente en los coros de gospel, escuches el sonido de pájaros, o incluso de un auto a la distancia. Porque todos los cantos de gospel los grabamos individualmente y de pie afuera en el patio”, según él mismo recordó.

Ya se encuentra disponible en todas las plataformas, a diferencia del documental, que hoy estará disponible en algunos países y recién el 30 de julio podrá verse en todo el mundo. En su sitio moby.com se halla un listado con las plataformas y países en los que podrá verse en cada caso. En Argentina habrá que esperar a julio.

En él podrá recorrerse la vida musical del pariente de Herman Melville -de cuyo célebre libro tomó su nombre artístico-, sus inicios, su madre pianista y su formación musical temprana, su infancia solitaria después de que su madre enviudara, y su meteórica carrera, que además de al éxito, lo llevaron al alcoholismo y las drogas. Además, contará cómo es su relación con la fama y cómo está comprometido con dos grandes preocupaciones: los derechos de los animales y el cambio climático, que cree están en la base de muchísimas otras problemáticas.

Moby Doc and Reprise are released tomorrow! If you want info on where and how to see Moby Doc, go to https://t.co/ptafSyVPyT. And of course Reprise will be available everywhere and anywhere music is available. I’m excited to hear what you think of both! thanks!! pic.twitter.com/u5gCP4Qd2J

— moby XⓋX (@thelittleidiot) May 27, 2021