Música

Missy Elliott, Wizkid, Anderson .Paak & The Free Nationals y Ozuna han sido anunciados como artistas del LetsGetFr.ee Carnaval, un nuevo festival de música “centrado en la diversidad” de Matthew Morgan (fundador y ex jefe de Afropunk), Jocelyn Cooper y la agencia creativa Anomaly. El cartel también incluye a Aluna, Ferg, Beenie Man, Bomba Estéreo, El Alfa, Flatbush Zombies, Jhené Aiko, Jorja Smith, Kali Uchis, Lido Pimienta, Mr Eazi y Raveena. El evento tendrá lugar en el parque Flushing Meadows Corona de Queens, Nueva York, los días 20 y 21 de agosto.

Missy Elliott recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el pasado noviembre. Ese mes, Ozuna y Kali Uchis compartieron una nueva canción llamada “Another Day in America”. En diciembre, Wizkid dejó caer una nueva canción con Burna Boy llamada “B. d’Or”.

Anderson .Paak fue visto por última vez tocando la batería en la banda de la casa en la Super Bowl LVI; Silk Sonic, su banda con Bruno Mars, lanzó una versión de “Love’s Train” en el Día de San Valentín.

María Eugenia Gill